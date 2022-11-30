Главы пяти регионов юга России попали под британские санкции

30 ноября 2022, 19:15

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Главы Дагестана, Ингушетии, Калмыкии и губернаторы Краснодарского края и Ростовской области внесены в санкционный список Великобритании в связи с военной операцией на Украине.

Как сообщал "Кавказский узел", Минфин США ввел санкции против родственников сенатора от Дагестана и миллиардера Сулеймана Керимова, а также его партнеров. В сентябре США ужесточили санкции против Рамзана Кадырова, распространив их на родственниц главы Чечни - супругу Медни и трех дочерей, а также Фатиму Хазуеву и Аминад Ахмадову, которых в списке назвали женами Кадырова.

Великобритания расширила санкционный список, включив в него еще 22 российских гражданина, в том числе глав 10 регионов, сообщил сегодня "Коммерсант".

МИД Британии сообщил, что санкции вводятся в отношении должностных лиц, "которые поощряли и обеспечивали призыв граждан для участия" в военной операции на Украине. "Под санкции попали 10 губернаторов и глав регионов. Среди них главы Дагестана, Ингушетии и Калмыкии — одних из самых бедных этнических республик России, из которых было призвано значительное количество призывников", - говорится в сообщении на сайте ведомства, которое перевел "Кавказский узел".

Попавшие в список не смогут въехать на территорию Великобритании, а также иметь счета или имущество на территории страны, указано в сообщении.

Как следует из списка, который опубликован на сайте ведомства, сегодня санкции введены в отношении пяти глав регионов юга России - губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, губернатора Ростовской области Василия голубева, главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова, главы Дагестана Сергея Меликова и главы Калмыкии Бату Хасикова.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале прокомментировал сообщение о внесении в санкционный список одним словом. "Ожидаемо", - написал он сегодня, оставив ссылку на сообщение о вводе санкций.

Отреагировал на санкции и губернатор Ростовской области Василий Голубев. "Англичане оценили вклад Ростовской области в успешность и правильность всего, что делает сейчас Россия. Этому можно только порадоваться. Ожидаемый сюрприз. Продолжаем работать", - написал он в своем Telegram-канале.

Остальные главы регионов юга России, включенные сегодня в санкционный список, к 19.15 мск не прокомментировали решение .

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