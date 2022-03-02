Экономисты и юристы обсудили влияние санкций против России на Армению

02 марта 2022, 08:30

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Введенные против России санкции Запада станут ощутимыми для Армении, так как страны связывают тесные торговые отношения, указали опрошенные "Кавказским узлом" армянские юристы и экономисты. Обесценивание рубля и снижение платежеспособности россиян может поставить в сложное положение армянских экспортеров, однако импортеры российского товара окажутся в выигрыше, предположили они.

Как писал "Кавказский узел", депутаты Европарламента приняли резолюцию с осуждением спецоперации России на Украине и призвали ввести жесткие санкции. Россия также должна компенсировать нанесенный Украине ущерб, отмечается в резолюции. Депутаты Европарламента в резолюции призвали страны-члены Евросоюза предоставить Украине статус кандидата на вступление и более оперативно поставлять оборонительное вооружение.

1 марта Минобороны России сообщило, что российские военные заблокировали выход украинских войск к Азовскому морю. Власти Харькова и Украины заявили сегодня о ракетном обстреле города, Минобороны России не прокомментировало эту информацию. О военном конфликте на Украине можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Война на Украине – 2022".

Решение о введении санкций против России чисто политическое, но в его основе лежат правовые нормы, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" юрист-международник Ара Казарян. Этот процесс начинается без решения Совбеза ООН, он инициирован исключительно по договоренности между странами, пояснил он. «Санкционный процесс - политический, он действует немедленно, а вот правовой процесс будет длиться годами», - сказал юрист.

Санкции против России могут только косвенно повлиять на Армению, а негативные последствия будут ощутимы после того, как пострадает экономика России, считает экономист Айказ Фанян.

Исключение, по его словам, может составить банковская система. Часть корреспондентских счетов ряда банков в Армении находятся в российских банках, и когда эти счета не будут обслуживаться, у армянских банков возникнут проблемы, предположил экономист. «Но это будет временным явлением, поскольку за считанные дни можно будет отрегулировать корреспондентские счета, быстро выстроив отношения с другими банками. Наши банки гибкие. Это очень маленькие кейсы, и воздействие на нас будет мизерным», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Запад ввел санкции против Центробанка России, в результате который российский рубль обесценивается, что отрицательно скажется на Армении, особенно на экспортерах страны, сказал Фанян. «В выигрыше будут импортеры российского товара. Особенно выгодно будет импортировать строительные материалы, цены на которые будут более доступными․ В ближайшие месяцы армянские импортеры активизируются. В отдельных отраслях экономики страны зафиксируются положительные тенденции», - считает он.

Многие российские компании, в основном из ИТ-сферы, начали перевод своих фирм в Армению, отметил экономист. «Обычно ИТ-компании работают на западных клиентов. При введении санкций у них возникли проблемы, а в некоторых случаях и вовсе невозможные условия (для работы), что заставило их искать более благоприятные условия в других странах, и Армения – одна из таких», - сказал Фанян.

В связи с этим, в Армении может подорожать рынок недвижимости, в особенности аренда жилья. «Вряд ли люди приедут и повально начнут закупать жилье, но им надо будет где-то жить», - предположил экономист.

По части трансфертов Армения потерпит убытки, не исключил он. "В результате введенных санкций в России многие предприятия закроются, сократятся рабочие места, вырастет безработица, что сильно ограничит возможности и для армянских трудовых мигрантов. Пострадают семьи, которые живут на трансферты, поступающие из России. Даже если им отправят деньги в том же количестве, что прежде, эти рубли будут обесценены в Армении», - отметил Фанян.

Он отметил, что платежеспособность населения России упала из-за падения курса рубля. "Но я не думаю, что это продлится долго. Скорее всего, противоборствующие стороны найдут общий язык, потому что [...] никто в одностороннем порядке не может выиграть в такой ситуации», - считает экономист Татул Манасерян.

Все страны зависят друг от друга, независимо от уровня социального развития, и компании любой из этих стран, которые вели санкции против России, имеют свои интересы на российском рынке и очень активно делают свой бизнес, отметил он. «Это рикошетом сильно будет бить и по ним. США могут себя защитить от безработицы и других кризисов, но европейские страны справиться с этим не могут, именно из-за этого ряд европейских стран не спешит присоединиться к санкциям», - считает Манасерян.

Отключение российских банков от системы SWIFT не может оказать сильное влияние на простых граждан, они этим не пользуются, сказал он. Манасерян отметил, что этой системой пользуются бизнесмены и просто отдельные физические лица, которые могут проявить гибкость и найти альтернативу.

Если страны не договорятся и такая ситуация продлится долго, это очень негативно повлияет на российскую экономику, что приведет к сокращению платежеспособного спроса в России, к сокращению потребительских товаров, считает он. «Это означает сокращение местного производства, безработицу. Это автоматически приведет к сокращению армянского экспорта в Россию», - сказал Манасерян.

В Армении без поддержки государства не смогут выжить не только крупные и средние предприятия-экспортеры, но и простые фермеры, крестьяне, полагает он. «Сейчас уже начинается сельскохозяйственный сезон, этим компаниям нужна будет государственная поддержка в поиске новых рынков сбыта продукции. Традиционным рынком для Армении является Россия, но есть очень много альтернатив, как в ближнем, так и дальнем зарубежье», - заключил экономист.

Санкции против России непосредственно повлияют на Армению, потому что Россия – самый большой рынок для армянских товаров, а покупательная способность этого рынка падает, отметил руководитель исследовательского центра «Модус Вивенди», юрист-международник, политолог Ара Папян. «Сегодня она (покупательская способность) уже упала на 30-40 процентов. То есть граждане России будут получать меньше в долларах и соответственно, тратить меньше», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Из-за создающихся множества проблем сократятся и трансферты из России в Армению, сказал он. «В рублях это может быть та же сумма, но после конвертации этих денег в Армении на руках у семей, живущих на трансферты окажется гораздо меньшая сумма. Соответственно, упадет также покупательная способность и армянского рынка тоже», - отметил Папян.

Российские предприятия, в том числе, принадлежащие этническим армянам или даже гражданам Армении, тоже подпадают под санкции, считает он. Эти предприятия, будучи звеном одной цепи, могут недополучать комплектующие, не исключил политолог. «Нужно учитывать, что СССР был меньше интегрирован в мировую экономику и более или менее мог ей противостоять [...] А Россия, в отличие от СССР, интегрирована в мировую экономику больше. Санкции могут повлиять и на обороноспособность страны. А, поскольку Армения является де-юре союзницей России, это повлияет и на обороноспособность Армении тоже», - считает Папян.

С политической точки зрения, также есть большие риски, предположил политолог. «Россия хочет, чтобы Армения выступила в ее поддержку и показала свою лояльность, хоть и прекрасно понимает, что для нее это ничего не значит. Армения, в свою очередь, понимает, что любое заявление в поддержку России окончательно сгубит отношения с Западом, особенно после отправки миротворческих войск в Казахстан. В случае поддержки России Армения попадет под прямые санкции», - отметил Папян.

Это же касается как полетов, так и финансовой помощи Запада, сказал он. Евросоюз решил выделить Армении 2,6 млрд евро на разные программы, и в случае поддержки Арменией России это может либо заморозиться, либо вовсе аннулироваться, считает политолог. «Если Армения сумеет максимально воздержаться от каких-либо заявлений или шагов, то конкретно против нее вряд ли могут быть какие-либо санкции», - сказал Папян.

Украинский кризис, по мнению политолога, повлияет на Карабах. Если Россия потерпит поражение при спецоперации на Украине, Азербайджан и Турция, пользуясь ее ослаблением, могут пойти на авантюры в Карабахе. С другой стороны, если спецоперация пройдет успешно для России, то Армения может потерять свой суверенитет. «Жители Карабаха в данном случае – заложники, и оказались они в этой ситуации из-за собственных ошибок,. Много было с нашей стороны предупреждений, что придет время, когда Россия, даже если сильно захочет, не сможет поддержать ни Карабах, ни Армению, и это время уже подходит», - заключил Папян.

Вечером 21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР. 22 февраля Совет Федерации дал согласие президенту России на использование вооруженных сил страны за ее пределами. Официальный Степанакерт положительно оценил признание Россией независимости ДНР и ЛНР, отметив, что Нагорный Карабах также заслужил международное признание. Вопроса о признании независимости республик Донбасса в повестке Армении нет, заявил представитель МИД страны. Для Армении недопустимо признавать самопровозглашенные государства при актуальном статусе Нагорного Карабаха, указали армянские политологи. 24 февраля, после того как Владимир Путин сообщил о начале военной спецоперации на Украине, члены Европейской партии Армении на акции у российского посольства потребовали остановить агрессию. Участники акции поддержали решение властей Армении не рассматривать вопрос о независимости республик Донбасса. МИД Армении 27 февраля заявил о готовности принять беженцев из Украины. Очередная акция протеста прошли в Ереване 27 февраля, ее участники выступили против боевых действий на Украине и провели параллели между ними и осенней войной 2020 года в Нагорном Карабахе.

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