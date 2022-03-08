Власти Сочи и отельеры оценили влияние санкций на весенний курортный сезон

08 марта 2022, 03:18

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Экономические санкции, введенные в отношении России в связи со спецоперацией на Украине, практически не повлияли на курортный сезон в Сочи, на 8 марта и весь весенний сезон ожидается увеличение турпотока, отметили в администрации города. Идет работа над порталом, который заменит известные сервисы бронирования, его планируется запустить к лету.

Как сообщал "Кавказский узел", с начала спецоперации на Украине аэропорт и вокзалы в Сочи работают в штатном режиме, их сотрудники предпринимают шаги, чтобы обеспечить ускоренный вывоз туристов, рассказали 24 февраля чиновники.

Спецоперация российских войск на Украине началась утром 24 февраля. В чем ее суть, что ей предшествовало, и как она развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

Мэрия Сочи подвела итоги зимнего курортного сезона. "В канун 8 Марта и грядущих весенних праздников подвели предварительные итоги зимнего курортного сезона. На курорте сейчас отдыхают порядка 60 тысяч туристов. Всего с января Сочи принял уже около 1,1 миллиона человек. В горном кластере Сочи отдохнули 600 тысяч туристов. Загрузка февраля была рекордной и достигала 80%. Ежедневно на лыжных трассах горных курортов находились до 30 тысяч гостей. Кроме того, на 8 Марта и в праздничные дни в Сочи традиционно ожидается увеличение туристического потока. Продолжит работать и оперативный штаб, на курорте усилены меры антитеррористической безопасности", - рассказала 7 марта корреспонденту "Кавказского узла" руководитель пресс-службы мэрии Сочи Кристина Мруг.

Директор Департамента курортов и туризма администрации города Сочи Светлана Батяйкина сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что на собственную систему бронирования в Сочи с начала весны перешли курорты горного кластера, предлагая расширенный сервис, учитывающий пожелания гостей при проживании и являющийся надёжной гарантией бронирования. Также гости по-прежнему могут воспользоваться бронированием проживания через партнёров – туристических операторов и агентств в составе турпакетов или отдельно.

Сервис поиска отелей и временного жилья Booking.com ограничил поиск и бронирование отелей в России на фоне введенных санкций. Также приостановил работу сервис аренды жилья Airbnb, сообщает РБК.

"Все крупные и малые объекты размещения в Сочи имеют собственные сайты, которые содержат всю актуальную информацию об условиях бронирования и размещения, действующих скидках и акциях, подробное описание инфраструктуры и дополнительных услуг. В настоящее время мы переориентируем объекты размещения на усиление информационного контента этих ресурсов и их продвижение", - сказала Батяйкина.

Туроператор, которая представилась Ириной Савиной, подтвердила корреспонденту "Кавказского узла", что "в Сочи ведется активная работа по замещению систем бронирования отелей курорта на собственную". "В настоящее время АНО «Агентство по развитию туризма в городе Сочи» запускает свой портал, который станет аналогом известных сервисов бронирования и будет работать по принципу «одного окна» для получения всей необходимой туристу информации: список отелей, достопримечательностей, экскурсионных маршрутов, афиша всех городских событий и мероприятий с возможностью приобретения билетов", - отметила она.

По ее мнению, бронирование без посредников разгрузит работу туроператоров и даст возможность туристам самим выбирать и планировать свой отдых. "Сейчас всеми заинтересованными сторонами идет заключение агентских договоров с собственниками более чем двух тысяч средств размещения в Сочи. В расширенном доступе с возможностью бронирования проживания портал заработает к началу летнего курортного сезона. Через единый сервис станет возможным заказать ресторан, трансфер, арендовать автомобиль. Будут доступны и другие сервисные опции, необходимые путешественникам", - рассказала Ирина Савина.

Гендиректор сети отелей "Русские сезоны" Владимир Масютин рассказал корреспонденту "Кавказского узла" о небольшом снижении цен на фоне санкций против России. "В новой для России ситуации мы, в принципе, быстро отреагировали по ценам, снизив их. Поэтому загрузка вернулась в прежнее русло. Мы не видим проблемы в небольшом снижении цены. Что касается продуктов, то пока никакого негативного эффекта мы не ощутили. Возможно потому, что мы успели сделать закупки еще по старым ценам, в том числе алкоголя, и на ближайшие два месяца продуктов нам хватит. Дальше по обстановке будем решать, что делать и как выходить из ситуации. Если цены на продукты повысятся, то, естественно, что и мы будем вынуждены повысить цены на отдых. Но я не вижу в этом никакой катастрофы. Что касается ситуации с самолетами, то, полагаю, что с этого сезона начнет развиваться автомобильный загородный туризм. Большинство туристов - это жители Питера, Москвы, которые обычно выбирают «Сочи-Крым». Поэтому я не вижу сильного воздействия того, что происходит сейчас, на туристическую отрасль. Я думаю, что туристов будет примерно так же, как и было в прошлом году - ни больше, ни меньше", - отметил он.

Сочи не теряет популярности несмотря на санкции, заявила генеральный директор санатория РЖД "Октябрьский" Ольга Заславская. "Особенно у нас популярен семейный отдых. Для этого есть все условия: детские комнаты, где можно оставить ребенка под присмотром опытного педагога, есть свой зоопарк, игровые и спортивные площадки, закрытый и открытый бассейны, всевозможные оздоровительные процедуры и техники", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Заславской, "приток туристов остается на стабильном уровне".

Владельцы небольшого гостиничного бизнеса также не жалуются на падение спроса. По словам хозяйки мини-гостиницы в Адлере Розы Михайловой, "обычно приезжают постоянные гости". "Цену пришлось немного увеличить на проживание в гостинице, но это не отпугнуло туристов", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Владельцы гостиниц сообщили, что в период с 1 по 31 марта номера бронируются в основном на срок от 7 до 10 суток. Стоимость проживания в них за сутки колеблется от 1000 рублей до 5000 рублей на семью из четырех человек.

Отдыхающие рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что уже не первый год приезжают в Сочи.

Молодожены Светлана и Михаил Бурлаковы приехали из Москвы на своем автомобиле. Они намерены остановиться в мини-отеле в центре города, так как "уже три года приезжают сюда и им очень нравятся и отдых, и обслуживание".

Супруги Горловы с сыном приехали из Санкт-Петербурга. Семья также забронировала недельный отдых в мини-отеле в центре курорта, по их словам.

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