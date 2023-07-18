Глава Адыгеи попал под санкции Великобритании

18 июля 2023, 10:49

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Санкции против главы Адыгеи Мурата Кумпилова введены из-за того, что он связан с вывозом детей с Украины, сообщили в британском МИД.

Как сообщал "Кавказский узел", ранее Мурат Кумпилов наряду с другими главами регионов попал в санкционный список США. Также он включен в санкционный список Евросоюза.

Правительство Великобритании расширило санкционный список на 14 позиций. В нем оказались министр просвещения РФ Сергей Кравцов, министр культуры РФ Ольга Любимова, глава Камчатского края Владимир Солодов, зампред правительства Московской области Вячеслав Духин, журналист Антон Красовский, политтехнолог Тимофей Сергейцев, глава Адыгеи Мурат Кумпилов, министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Ленара Иванова, советник главы ДНР по правам детей Элеонора Федоренко, глава военно-гражданской администрации части Харьковской области Виталий Ганчев, глава севастопольского отделения "Юнармии" Владимир Коваленко, детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова, уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова. Также санкции введены в отношении "Международного детского центра "Артек", пишет "Коммерсант".

Санкции в отношении Мурата Кумпилова и еще нескольких человек введены Лондоном из-за того, что они "сыграли ... роль в ... программе депортации" детей с Украины, сказано в сообщении британского МИДа.

Напомним, ранее главы Дагестана, Ингушетии, Калмыкии и губернаторы Краснодарского края и Ростовской области были внесены в санкционный список Великобритании в связи с военной операцией на Украине.

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