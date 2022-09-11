Депутаты переизбрали Кумпилова главой Адыгеи

11 сентября 2022, 13:53

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Депутаты парламента Адыгеи единогласно проголосовали за действующего главу республики Мурата Кумпилова и избрали его на второй срок.

Как писал "Кавказский узел", на сегодня были назначены выборы главы Адыгеи, которого выбирают депутаты местного парламента. Кандидатами стали действующий глава республики Мурат Кумпилов и депутаты Госсовета-Хасе Евгений Грунин и Александр Лобода, их кандидатуры были внесены президентом на рассмотрение парламентариев.

Реальную конкуренцию на выборах действующему главе Адыгеи, который имеет хорошую поддержку в Кремле, не составляет ни один из претендентов, предположили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Среди представленных кандидатов Мурат Кумпилов является единственным представителем титульного этноса республики, указали они.

Депутаты Госсовета - Хасэ Адыгеи сегодня в ходе тайного голосования единогласно избрали Мурата Кумпилова на второй срок. За него проголосовали все 49 депутатов, присутствовавших на заседании, сообщает РИА Новости.

Напомним, в 2017 году выборы главы Адыгеи впервые были проведены по новым правилам из числа кандидатов, утвержденных президентом, так как парламент республики 23 марта 2016 года проголосовал за отмену прямых выборов главы. 10 сентября 2017 года депутаты парламента Адыгеи единогласно избрали главой республики Мурата Кумпилова, которого в январе того же года Путин назначил врио главы Адыгеи. Соперниками Кумпилова на выборах были председатель комитета парламента по законодательству, законности и вопросам местного самоуправления Александр Лобода и гендиректор ОАО "Зарем" Шамсудин Пшизов.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.