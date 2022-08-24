Названы кандидаты на пост главы Адыгеи

24 августа 2022, 17:45

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Действующий глава республики Мурат Кумпилов и депутаты Госсовета -Хасе Евгений Грунин и Александр Лобода стали кандидатами на пост главы Адыгеи, их кандидатуры внесены президентом России на рассмотрение парламентариев.

Как писал "Кавказский узел", перед выборами главы Адыгеи "Единая Россия" решила предложить Владимиру Путину кандидатуру действующего главы республики Мурата Кумпилова, со своей кандидатурой определилась также ЛДПР. Соперниками Кумпилова на выборах будут технические кандидаты, его переизбрание неизбежно, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Выборы главы Адыгеи назначены на 11 сентября.

В 2017 году выборы главы Адыгеи впервые были проведены по новым правилам, из числа кандидатов, утвержденных президентом, так как парламент республики 23 марта 2016 года проголосовал за отмену прямых выборов главы. 10 сентября 2017 года депутаты парламента Адыгеи единогласно избрали главой республики Мурата Кумпилова, которого в январе того же года Путин назначил врио главы Адыгеи. Соперниками Кумпилова на выборах были председатель комитета республиканского парламента по законодательству, законности и вопросам местного самоуправления Александр Лобода и гендиректор ОАО "Зарем" Шамсудин Пшизов.

В Государственный Совет - Хасэ Адыгеи президентом России направлены три кандидатуры для избрания на должность главы республики, сообщил сегодня официальный Telegram-канал правительства Адыгеи.

В списке кандидатов глава республики Мурат Кумпилов, депутат госсовета Адыгеи, юрисконсульт ООО "ЖилМонтажСервис" Евгений Грунин и председатель комитета Госсовета по законодательству, законности и вопросам местного самоуправления Александр Лобода, отмечается в сообщении.

Евгений Грунин избран в Госсовет от ЛДПР, а Александр Лобода представляет партию "Справедливая Россия – Патриоты – За правду", следует из информации на сайте республиканского парламента.

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