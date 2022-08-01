Аналитики назвали бесконкурентными выборы главы Адыгеи

01 августа 2022, 18:16

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Перед выборами главы Адыгеи "Единая Россия" решила предложить Владимиру Путину кандидатуру действующего главы республики Мурата Кумпилова, со своей кандидатурой определилась также ЛДПР. Соперниками Кумпилова на выборах будут технические кандидаты, его переизбрание неизбежно, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как писал "Кавказский узел", выборы главы Адыгеи назначены на 11 сентября. Владимир Путин представит кандидатов по предложениям политических партий, представители которых заседают в Госсовете-Хасэ республики, партии могут направлять свои предложения до 22 августа.

В 2017 году выборы главы Адыгеи впервые были проведены по новым правилам, из числа кандидатов, утвержденных президентом, так как парламент республики 23 марта 2016 года проголосовал за отмену прямых выборов главы. 10 сентября 2017 года депутаты парламента Адыгеи единогласно избрали главой республики Мурата Кумпилова, которого в январе того же года Путин назначил врио главы Адыгеи. Соперниками Кумпилова на выборах были председатель комитета республиканского парламента по законодательству, законности и вопросам местного самоуправления Александр Лобода и гендиректор ОАО "Зарем" Шамсудин Пшизов.

Две партии определились с кандидатами на должность главы Адыгеи

Центральный аппарат ЛДПР выбрал кандидатуру на должность главы Адыгеи, которую планируется представить на рассмотрение Владимира Путина, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник республиканского офиса партии.

"Кандидат на выборы главы Адыгеи от ЛДПР выбран Центральным аппаратом ЛДПР. В скором времени мы опубликуем [имя] кандидата в наших соцсетях", – сказал он. По состоянию на 18.15 мск, в аккаунтах и на сайте реготделения ЛДПР не опубликована информация о кандидате.

Представители КПРФ и "Справедливой России", также представленных в Госсовете-Хасэ, сообщили корреспонденту "Кавказского узла", что пока не приняли решения о выдвижении своих кандидатов.

"Единая Россия" 21 июля сообщила о выдвижении Мурата Кумпилова кандидатом на должность главы Адыгеи, уточнив, что "администрация президента и "Единая Россия" провели консультации по кандидатуре" Кумпилова. "Его выдвижение поддержали все политические партии, обратившиеся в "Единую Россию". Это "Родина", Российская партия свободы и справедливости, Зеленая альтернатива, Российская экологическая партия "Зеленые", Казачья партия РФ, Партия прогресса, Гражданская сила, Демократическая партия России", – говорится в публикации на сайте "Единой России".

Партии, представленные в парламенте Адыгеи, не обязаны выдвигать кандидатов на выборы главы региона, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" координатор сети реготделений "Голоса"* Виталий Аверин. "Партии в парламенте не обязаны выдвигать кандидатов. Такой обязанности нет в законе", – сказал он.

Если партии хотят представить своего кандидата на выборы главы региона, то их кандидат может и не быть членом партии, добавил Аверин. "Кандидаты могут быть также беспартийными. В целом участие партий является добровольным", – подчеркнул он.

Политолог и местные активисты не увидели альтернативы Кумпилову

Можно "смело утверждать", что Кумпилов будет переизбран, сказал корреспонденту "Кавказского узла" кубанский политолог Андрей Решетов. "Остальные кандидаты, если они будут, будут чисто техническими. Он идет на новый срок с серьезным уровнем поддержки со всех сторон, с успешно реализованными кейсами по развитию инфраструктуры, с началом развития Майкопа, с отсутствием хоть каких-то намеков на кризис или конфликт. Он, конечно, будет переизбран. Осталось только дождаться, когда Кумпилова уже назовут главой официально снова", – сообщил Решетов.

Мурат Кумпилов "достаточно хорошо руководит регионом" и показал, что может "не только закрывать стоящие на повестке дня вопросы, но и смотреть в будущее", пояснил политолог. "А это оценили и в администрации президента, и в правительстве РФ. Собственно, две эти структуры и форсировали продвижение Кумпилова на новый срок", – сказал Андрей Решетов.

В том, что у Кумпилова нет реальной конкуренции, уверен и член Совета по правам человека при главе Адыгеи, руководитель регионального отделения "Общества защиты природы" Валерий Бриних. "Все будет как на прошлых выборах. Будет представлен хотя бы один номинальный конкурент-кандидат. В прошлый раз КПРФ представляла этого кандидата. В этот раз, возможно, это сделает ЛДПР. Но это чистая формальность, никакой конкуренции не будет, это носит чисто технический характер. Будет один кандидат от "Единой России", и это Кумпилов. Хотя это не самая лучшая кандидатура", – сказал Бриних корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, сам Кумпилов сделал все, чтобы в регионе не было никакой конкуренции за пост руководителя. "Все политики, которые могли бы составить конкуренцию, давно уничтожены в политическом смысле. Либо они покинули республику. В 2016 году кто-то еще мог составить реальную конкуренцию, а сейчас это исключается. Команда Кумпилова вела планомерную работу по выдавливанию любых конкурентов. Как результат – никто сейчас не может конкурировать с ним", – отметил Бриних.

При этом Валерий Бриних не исключил, что в будущем в Адыгее может быть реализован "дагестанский сценарий". "Путин назначит руководителем Адыгеи русского политика не из Адыгеи. Как в Дагестане. И это, кстати говоря, скорее всего, будет положительно воспринято местным населением. Единственная надежда на смену руководителя в Адыгее – это что Путин найдет человека, который придет в регион и попытается сделать что-то полезное для Адыгеи", – пояснил он.

Техническими назвал возможных соперников Кумпилова и руководитель общественного движения "Адыгэ Хасэ-Черкесский парламент" Адыгеи Рамазан Тлемешок. "Кроме Кумпилова, могут быть еще две кандидатуры, но это исключительно технический вопрос. Эти кандидатуры не влияют на процесс выборов и назначение. Кандидат "Единой России" будет вновь назначен на должность главы республики. У него высокий рейтинг… В других партиях нет ни одного политика, который бы мог стать его конкурентом. Даже в ближайшем будущем", – сказал Тлемешок корреспонденту "Кавказского узла".

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