Аналитики сочи выборы главы Адыгеи безальтернативными

10 сентября 2022, 08:43

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Реальным претендентом на пост главы Адыгеи остается только Мурат Кумпилов - он имеет хорошую поддержку в правительстве России и администрации президента, считают аналитики.

Как писал "Кавказский узел", глава Адыгеи будет избран депутатами парламента из числа представленных кандидатур. Выборы главы региона пройдут 11 сентября. Перед выборами "Единая Россия" решила предложить Владимиру Путину кандидатуру действующего главы республики Мурата Кумпилова, со своей кандидатурой определилась также ЛДПР. Соперниками Кумпилова на выборах будут технические кандидаты, его переизбрание неизбежно, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Кандидатами на пост главы Адыгеи стали действующий глава республики Мурат Кумпилов и депутаты Госсовета-Хасе Евгений Грунин и Александр Лобода, их кандидатуры внесены президентом России на рассмотрение парламентариев. Выборы главы Адыгеи назначены на 11 сентября.

Эксперты указали на отсутствие у Кремля причин для кадровых изменений в Адыгее

Интрига с новым главой Адыгеи была раскрыта еще до начала выборов, когда президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госсовета-Хасе три кандидатуры на эту должность, отметили эксперты, указав, что реальным претендентом на пост главы остается только Мурат Кумпилов. Еще о двух кандидатах - Евгении Грунине и Александре Лободе - многие жители Адыгеи узнали только после новости об их выдвижении, написал портал "Ясно" 29 августа. Информагентство привело мнения аналитиков относительно выдвижения Кумпилова и его шансов на выборах.

"Адыгея входит в число регионов, где глава избирается не всенародно, а в рамках парламентского голосования. В таких субъектах руководителем всегда становится лидер, представляющий партию парламентского большинства. В Адыгее такой партией сейчас является "Единая Россия", которую представляет Кумпилов", - поясняет политтехнолог Андрей Решетов.

По его наблюдениям, Кумпилов - один из самых стабильных губернаторов Юга. Он имеет хорошую поддержку в правительстве России и администрации президента. Кроме того, среди нынешних кандидатов Кумпилов является единственным представителем титульного этноса – адыгов, выходцы из которого руководили республикой с момента ее создания в 1991 году.

В 2017 году выборы главы Адыгеи впервые были проведены по новым правилам из числа кандидатов, утвержденных президентом, так как парламент республики 23 марта 2016 года проголосовал за отмену прямых выборов главы. 10 сентября 2017 года депутаты парламента Адыгеи единогласно избрали главой республики Мурата Кумпилова, которого в январе того же года Путин назначил врио главы Адыгеи. Соперниками Кумпилова на выборах были председатель комитета республиканского парламента по законодательству, законности и вопросам местного самоуправления Александр Лобода и гендиректор ОАО "Зарем" Шамсудин Пшизов.

Важным преимуществом для Мурата Кумпилова является и наличие конкретных планов развития Адыгеи с выделением масштабного федерального финансирования, полагает Решетов.

Политический эксперт Владимир Джаралла считает, что степень стабильности того или иного региона является ключевым критерием для Кремля в принятии решений по поводу перспектив его руководства. Повторное выдвижение Кумпилова свидетельствует о том, что в Адыгее федеральный центр не увидел особых причин для кадровых изменений, сказал он.

Сама система непрямых выборов губернаторов, по мнению Джараллы, "свидетельствует, что такие регионы управляются элитой, разделенной на соперничающие кланы, вынужденные достигать компромисса через подобный механизм". "Нынешний трансфер власти, как и прошлый, проходит в Адыгее без какой-либо явной борьбы. Это свидетельствует о прочности межэлитного консенсуса как внутри республики, так и между республиканским и федеральным истеблишментом", заявил он.

Эксперт отметил, что Адыгея обладает экономическим потенциалом, который позволяет реализовывать интересы местных элитных групп, но ограничивает их соперничество определенными рамками. Он указал на связь республики с Краснодарским краем и зависимость от него ее экономики. Драйверами роста в Адыгее остаются сельское хозяйство и туризм, однако возможности ограничены небольшой территорией и отсутствием крупных транспортных узлов. "В результате упускаются возможности, которые позволили бы Адыгее увеличить собственное производство. А, следовательно, - поднять уровень жизни людей на месте, поскольку иначе они вынуждены выезжать за пределы республики", - сказал он, добавив, что сейчас Адыгея, как и другие российские субъекты, находится на пороге зоны турбулентности и возможного сокращения федерального финансирования.

"Регионам придётся находить возможности для работы реального производства и наполнения собственного бюджета, исходя из своих возможностей. И это в значительной степени может изменить сложившуюся экономическую и политическую ситуацию в Адыгее (как и в других субъектах РФ), но через некоторое время", - добавил Джаралла.

Руководитель корпункта "Юг" телеканала "ЦарьГрад" Наталья Корниенко считает, что в пользу Мурата Кумпилова играет как опыт, полученный им за предыдущие пять лет руководства республикой, так и сохранение стабильности в регионе. "За последние годы регион не сотрясали ни политические кризисы, ни экономические. Социально-экономическая ситуация в Адыгее стабильна. Думаю, это и обеспечило выдвижение его кандидатуры президентом Владимиром Путиным", - сказала она.

Корниенко уверена, что у Кумпилова нет сильных соперников. "На политическом поле Адыгеи нет более-менее заметных игроков, которые могли бы и хотели бы составить конкуренцию действующему главе. Почему так произошло - отдельный вопрос. Но Кумпилов остаётся единственной заметной фигурой и претендентом", заявил она.

Политические партии поддержали Кумпилова на этапе выдвижения кандидатуры

Конкурентами для Мурата Кумпилова стали два депутата республиканского парламента - юрисконсульт ООО "ЖилМонтажСервис" Евгений Грунин и председатель комитета по законодательству, законности и вопросам местного самоуправления Александр Лобода. По информации ресизбиркома, 48-летний Евгений Грунин - член ЛДПР, ранее был депутатом гордумы Майкопа. За прошлый год он задекларировал доход в 2,1 млн рублей, две квартиры и несколько земельных участков. 65-летний Александр Лобода - депутат от "Справедливой России", обладатель ряда республиканских наград. Он задекларировал почти 7 млн рублей дохода в прошлом году, владеет двумя домами с участками, а его супруга - восемью объектами недвижимости. Оба кандидата не имеют никаких шансов при голосовании в парламенте, считает издание "Акценты.Юг".

Лобода противостоял Кумпилову на непрямых выборах еще в 2017 году, но не получил ни одного депутатского голоса, напоминает издание. Кроме того, партийная принадлежность делает Лободу и Грунина практически непроходными кандидатами на пост главы Адыгеи.

Выдвижение Мурата Кумпилова поддержали политические партии, обратившиеся в "Единую Россию", сообщается на официальном сайте партии, где перечисляются одобрившие кандидатуру Кумпилова политические силы: "Родина", "Зеленая альтернатива", "Российская партия свободы и справедливости", Российская экологическая партия "Зеленые", "Партия прогресса", "Казачья партия РФ", "Демократическая партия России", "Гражданская сила".

Напомним, 9 сентября в десяти регионах СКФО и ЮФО начались выборы глав 182 поселений и депутатов 255 муниципальных собраний, следует из данных Центризбиркома. На избирательном участке в поселке Яблоновский Адыгеи участники голосования пожаловались, что их подговаривают голосовать за определенного кандидата, а за два дня до выборов жителям поселка поступило предложение голосовать определенным образом за вознаграждение

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.