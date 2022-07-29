1100 кандидатов зарегистрированы на выборах в Карачаево-Черкесии

29 июля 2022, 19:35

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Кандидаты от 10 партий прошли регистрацию на муниципальных выборах в Карачаево-Черкесии, также на депутатские мандаты претендует 371 самовыдвиженец. В Черкесске голосование продлится три дня, в Карачаевске и Абазинском районе - два дня, в остальных муниципальных образованиях голосование пройдет только 11 сентября, сообщил республиканский избирком.

Как писал "Кавказский узел", для участия в выборах в Черкесскую гордуму зарегистрированы представители семи партий и объединений. На этих выборах неожиданностей не предвидится, всё подконтрольно властям и пройдет так, как нужно республиканскому и федеральному руководству, считает ногайский политический деятель из Карачаево-Черкесии Адлер Туркменов. Партийный баланс сохранится, самовыдвиженцев не будет, все пройдет тихо и спокойно, полагает депутат Народного собрания Карачаево-Черкесии Расул Кубанов.

Территориальные избирательные комиссии Карачаево-Черкесии зарегистрировали 1100 кандидатов для участия в выборах в органы местного самоуправления, сообщила представитель Избиркома Карачаево-Черкесии. "От 10 региональных отделений политических партий выдвинуто более 700 кандидатов. Кроме того, в порядке самовыдвижения в выборах примет участие 371 кандидат", - процитировал ее сегодня "Интерфакс".

Зарегистрированы 467 кандидатов от партии "Единая Россия", 95 - от КПРФ, 51 - от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", 41 - от партии "Коммунисты России". Также регистрацию прошли 22 кандидата от ЛДПР, 20 - от партии "Гражданская платформа", 16 - от партии "Родина", по шесть кандидатов - от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость и "Партии роста", а также пять - от партии "Зеленые", говорится в сообщении на сайте Избирательной комиссии Карачаево-Черкесии от 26 июля.

Всего в единый день голосования в республике пройдут 43 избирательные кампании, в ходе которых будет распределен 461 мандат, указано в сообщении.

Голосование по выборам депутатов представительных органов муниципальных образований республики будет проходить в течение трех дней - 9, 10 и 11 сентября в Черкесске, 10 и 11 сентября - в Карачаевске и Абазинском районе и один день, 11 сентября, во всех остальных муниципальных образованиях, сообщил 28 июля республиканский избирком в своем Telegram-канале.

Кавказский узел" также писал, что по итогам голосования в сентябре 2021 года в Карачаево-Черкесии "Единая Россия" заняла первое место по партийным спискам с результатом 80,06% голосов. По одномандатному избирательному округу победу одержал также кандидат от "Единой России", министр природных ресурсов и экологии Карачаево-Черкесии Джашарбек Узденов, получивший 78,6% или 210 632 голоса, проинформировало сегодня РИА "Карачаево-Черкесия".

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