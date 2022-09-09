Избиратели сообщили о нарушениях при голосовании в Адыгее

09 сентября 2022, 23:55

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

На избирательном участке в поселке Яблоновский в Адыгее участники голосования пожаловались, что их подговаривают голосовать за определенного кандидата, а за два дня до выборов жителям поселка поступило предложение голосовать определенным образом за вознаграждение, сообщило движение "Голос"*.

Как писал "Кавказский узел", На 9-11 сентября в регионах СКФО и ЮФО назначено голосование на местных выборах, а также на выборах главы Адыгеи, депутатов заксобрания Кубани, парламента Северной Осетии и гордумы Черкесска. Сегодня в десяти регионах СКФО и ЮФО начались выборы глав 182 поселений и депутатов 255 муниципальных собраний, следует из данных Центризбиркома.

Кандидатами на пост главы Адыгеи стали действующий глава республики Мурат Кумпилов и депутаты Госсовета-Хасе Евгений Грунин и Александр Лобода, их кандидатуры внесены президентом России на рассмотрение парламентариев. Выборы главы Адыгеи назначены на 11 сентября.

Участники голосования 8 сентября сообщили об одном нарушении, следует из информации, опубликованной в "Карте нарушений на выборах", которую ведет движение "Голос"*. Жительница поселка Яблоновский сообщила, что 7 сентября [...] за "определенных" кандидатов, предлагают вознаграждение за каждый голос". "Считаю, что это попытка подкупа избирателей и явное нарушение закона. Прошу вас принять меры", - написала жительница республики, приложив к сообщению скриншоты переписки из чата дома.

Также сегодня в Telegram-канале движения "Голос"*"Хроника голосования" появилось сообщение об инциденте на избирательном участке № 211 в поселке Яблоновский. "Наблюдательница из Адыгеи сообщила «Голосу»*, что посторонний мужчина угрожал ей и ее матери в помещении участковой комиссии № 211. Угрозы начались после того, как «представителя кандидата» уличили в том, что он подговаривал избирателя проголосовать за кандидата [...]. Сотрудники полиции не вмешались в происходящее", - говорится в сообщении.

ЦИК Адыгеи сообщил в своем Telegram-канале, что ТИК Тахтамукайского района проводит проверку по сообщению "о противоправных действиях представителя кандидата" на участке № 211. При этом отмечается, что кандидат, за которого подговаривали голосовать, "не баллотируется в округе, включающем избирательный участок № 211".

После закрытия избирательных участков в 20.00 мск Центризбирком Адыгеи заявил, что "нарушений [...] способных повлиять на определение волеизъявления избирателей, не зафиксировано", информировала "Советская Адыгея". По данным Избиркома, на 15.00 мск в Адыгее на выборах депутатов советов народных депутатов районов и Адыгейска проголосовали около 14,5 тысячи человек, это составило 6,85 процента от общего числа жителей с правом голоса.

В Адыгее проходят 43 избирательные кампании

Голосование на местных выборах сегодня началось в 8.00 мск на 195 избирательных участках в Адыгее. В республике с 9 по 11 сентября проводятся 43 избирательные кампании - проходят дополнительные выборы депутата Госсовета – Хасэ Адыгеи по одномандатному избирательному округу №21 Тахтамукайского района, выборы в советы народных депутатов муниципальных образований и выборы в советы народных депутатов сельских поселений в Адыгейске, Гиагинском, Кошехабльском, Красногвардейском и Майкопском районах, сообщил Центризбирком Адыгеи.

На выборах депутатов представительных органов 42 муниципальных образований избирателям необходимо выбрать 530 депутатов, участки для голосования работают с 8.00 до 20.00 мск, отмечается в сообщении. За ходом голосования следят около 400 наблюдателей, на каждом избирательном участке находятся по два наблюдателя, сообщил председатель Общественной палаты республики Руслан Устов.

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