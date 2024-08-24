Астраханцы добились реакции властей на их требования решить проблему с инфраструктурой

24 августа 2024, 08:18

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Власти Ленинского района Астрахани начали работу по включению Янго-Аула и Свободного Поселка в госпрограммы по благоустройству. Местные жители длительное время добиваются решения проблем разбитых дорог и тротуаров, а также отсутствия уличного освещения и детских площадок.

Как информировал "Кавказский узел", жители астраханских Янго-Аула и Свободного Поселка неоднократно направляли чиновникам обращения, с требованием решить проблему с уличным освещением, привести в порядок дороги и тротуары, обустроить детские площадки, а также решить проблему с бродячими собаками и вывозом мусора. Власти оставляли эти обращения без реакции. 5 февраля астраханцы записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину. 4 августа жители Астрахани в очередной раз потребовали от чиновников решить проблему с благоустройством.

Власти начали работу по включению Янго-Аула и Свободного Поселка в госпрограммы по благоустройству территорий. Речь идет о муниципальной программе "Формирование современной городской среды" и программе инициативного бюджетирования. Глава администрации Ленинского района Астрахани встретился с инициативной группой жителей и вручил им перечень документов, которые нужно собрать для участия в госпрограммах, сообщил 23 августа на своей странице в соцсети "ВКонтакте" активист Наиль Адельшинов.

Он отметил, что включение в госпрограмму "Формирование современной городской среды", в частности, даст возможность благоустроить парковую зону на территории Свободного посёлка. На встрече с главой района также обсуждалась подсыпка грунтовых дорог, проблема с вывозом мусора и прочие актуальные вопросы, указал активист.

Напомним, астраханцы регулярно жалуются на проблему с инфраструктурой и благоустройством. Также они, не добившись реакции чиновников, неоднократно своими силами приводили в порядок объекты инфраструктуры. В частности, 6 апреля жители Свободного поселка в Астрахани самостоятельно отремонтировали проезжую часть улицы 1-я Соликамская после того, как местные власти проигнорировали их неоднократные жалобы на проблему с инфраструктурой.

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