Астраханцы указали властям на нерешенные проблемы с благоустройством

04 августа 2024, 06:45

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Жители Янго-Аула Ленинского района Астрахани провели встречу с депутатом облдумы Александром Клыкановым и сотрудниками горадминистрации, на которой потребовали решить проблему с вывозом мусора, разбитой инфраструктурой и бродячими собаками. Решения этих проблем астраханцы добиваются уже длительное время.

Как информировал "Кавказский узел", жители Янго-Аула Ленинского района Астрахани неоднократно жаловались на проблему с благоустройством, вывозом мусора и бродячими собаками. 5 февраля они записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором попросили его оказать содействие с решением этих проблем, пояснив, что обращения к местным чиновникам не дают результатов.

Жители поселка Янго-Аул направили в думу Астраханской области коллективное обращение, в котором пожаловались на нарушение графика вывоза мусора и на разбитые дороги. Спикер облдумы Игорь Мартынов поручил председателю комитета думы Астраханской области по инфраструктурному развитию и строительству Александру Клыканову провести встречу с жителями поселка, передала 2 августа Astrakhan.su.

Жители Янго-Аула провели 2 августа встречу с Клыкановым. В ней также приняли участие руководство оператора по утилизации отходов "ЭкоЦентр", чиновники из министерства строительства Астраханской области и Ленинской районной администрации, сообщил местный активист Наиль Адельшинов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"ЭкоЦентр" не справляется со своими обязанностями – весь город в мусоре. При этом нарушаются все нормы закона, в том числе СанПиНа. Жители Янго-Аула эмоционально высказали свои претензии руководству предприятия, отметил Адельшинов.

Также на встрече они потребовали от председателя комитета облдумы по инфраструктурному развитию и строительству Александра Клыканова решить проблему с разбитыми дорогами, отсутствием освещения и парковой зоны.

Этот пост на странице Наиля Адельшинова, на которую подписаны 2250 пользователей, на 06.45 мск 4 августа набрал 21 отметку с реакцией пользователей и четыре комментария.

"А толку никакого. Власть не для людей! Лишь бы обмануть и зубы заговорить", – считает Юлия Курасова.

"Я вот не могу одного понять, мы платим деньги и должны ещё умолять, чтобы чиновники решали проблемы с дорогами и мусором? Да эти слуги народа должны не спать, не есть, а ездить по городу и устранять свои недоработки", – написала Елена Ануфриева.

"И такая ситуация по всему городу, а не только в этих районах", – заметил пользователь с ником Пошив Ремонт-Одежды.

Напомним, астраханцы неоднократно жаловались на проблему с инфраструктурой в городе. В частности, 2 ноября 2023 года жильцы многоквартирных домов в Астрахани пожаловались в соцсети, что их двор затопило нечистотами из-за неисправной канализации, и что власти не реагируют на их обращения. Комментаторы раскритиковали местных чиновников за равнодушие к проблемам горожан, а мэрия отчиталась, что запланировала комплексный ремонт канализации.

В октябре 2023 года жители левобережной части Астрахани пожаловались, что несколько недель у них проблема с водоснабжением. Астраханцы рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что воду приходится покупать, так как жители не извещены о графике работы водовозок. В "Водоканале" пояснили, что подача воды была прекращена из-за ремонтных работ.

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