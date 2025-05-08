Трое военных из Дагестана убиты на Украине

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Виктор Дербасов, Евгений Тихонов и Вячеслав Величкин из Кизляра убиты в зоне боевых действий на Украине. С начала российской операции на Украине убитыми там официально названы не менее 1364 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 5 мая власти официально признали убитыми на Украине как минимум 3227 военнослужащих из ЮФО и 3172 из СКФО. Число убитых там военных из Дагестана, чьи имена публично назвали власти, к 7 мая достигло 1361.

Имена еще троих убитых на Украине военных из Дагестана стали известны из отчета администрации Кизляра об открытии мемориальных досок в городской школе №7.

Трое убитых бойцов - Виктор Дербасов, Евгений Тихонов и Вячеслав Величкин, - были выпускниками этой школы, а всего на ее фасаде уже “пять памятных досок”, отмечается в публикации Telegram-канала городской администрации. По информации чиновников, убитые были награждены орденами Мужества.

Таким образом, убитыми на Украине официально признаны не менее 1364 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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