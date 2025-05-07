Боец из Дагестана убит в зоне СВО

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Ислам Абдусаламов из села Леваш убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 1361 боец из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 6 мая официально признаны убитыми в военной операции на Украине как минимум 1360 бойцов из Дагестана.\

О том, что в зоне проведения спецоперации убит житель Левашинского района Ислам Абдусаламов, сообщила районная администрация.

Вчера, 6 мая, глава района Мухтар Халалмагомедов встретился с отцом бойца и вручил государственную награду - орден Мужества.

Абдусаламов Ислам, уроженец села Леваши отправился на СВО после заключения контракта. Был убит 5 апреля 2024 года, сообщается в телеграм-канале "МР «Левашинский район»".

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1361 бойца из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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