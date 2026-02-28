×

Кавказский узел

RU
Лента новостей
16:36, 28 февраля 2026

Власти отчитались об отсутствии пятен мазута в зоне затопления танкеров близ Кубани

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Рядом с затонувшими в Керченском проливе фрагментами танкеров нет пятен нефтепродуктов, отчиталось правительство России. Минздрав России предложил признать Анапу курортом федерального значения.

Как писал "Кавказский узел", 20 февраля правительство России сообщило об отсутствии новых выбросов мазута на берегах Анапы и Темрюкского района. Волонтеры в свою очередь указали, что власти закрывают глаза на реальное состояние пляжей, и опубликовали фото и видео выбросов после шторма. Оперштаб Кубани 21 февраля признал факт выбросов, заявив, что это "старые выбросы мазута", остававшиеся на дне. Арендатор пляжей в селе Витязево начал насыпать новый слой песка из карьеров на тестовом участке. Впоследствии этот опыт восстановления могут распространить на другие пляжи в зоне ЧС, сообщил 25 февраля оперативный штаб Кубани. 

Перспективы летнего туристического сезона 2026 года в Анапе остаются неясными: 4 февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пляжи Анапы и Темрюкского района после разлива мазута еще непригодны для отдыха. Хотя она не исключила, что к началу летнего сезона ситуация может измениться, часть блогеров полагает, что слова чиновницы "поставили крест на сезоне 2026 года". Пользователи соцсети 15 февраля сочли, что предлагаемые Роспотребнадзором сроки для возобновления работы пляжей Анапы нереальны. 

Состоялось заседание правкомиссии по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Керченском проливе, сообщило правительство России. 

"Мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Краснодарского края и Республики Крым продолжается. На космических снимках в районе крушения танкеров в акватории Черного моря подтвержденных пятен нефтепродуктов не выявлено",- говорится в сообщении. 

С начала работ собрано более 185 тыс. т загрязненного песка и грунта. Очищено более 3 тыс. км береговой линии, в том числе повторно. В общей сложности утилизировано специализированными организациями или направлено в хозяйственный оборот более 180 тыс. т загрязненного песка и грунта. Сводная группировка сил и средств, задействованных в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, составляет 850 человек и 195 единиц техники.

На этом фоне стало известно, что Минздрав России подготовил проект постановления, который официально закрепит за Анапой статус курорта федерального значения. Документ опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов, передает "Коммерсант".

Проект предлагает признать курортом федерального значения муниципальный округ город-курорт Анапа в Краснодарском крае общей площадью 981,8 тыс. га. Этот статус предусматривает особый режим охраны природных лечебных ресурсов, установление строгих санитарных зон и развитие курортной инфраструктуры при поддержке федбюджета. Проекту предстоит пройти общественное обсуждение, согласование с ведомствами, а также экспертизу.

Напомним, 18 апреля 2025 года Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".

