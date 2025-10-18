Участники митинга в Ереване указали на необходимость перемен в стране

Для сохранения государственности Армении необходима смена власти, заявили участники митинга в Ереване. Представители движения "По-нашему" озвучили планы участвовать в выборах и добиться смены власти мирным путем.

Как писал "Кавказский узел", антикоррупционный суд в Ереване продлил на месяц срок ареста бизнесмена Самвела Карапетяна. Сторонники предпринимателя собрались сегодня на митинг в его поддержку, потребовав освободить Карапетяна и арестованных священнослужителей.

Владелец "Ташир Групп" Самвел Карапетян обвинен в призывах к свержению конституционного строя. Перед арестом Самвел Карапетян выразил поддержку Армянской апостольской церкви после того, как премьер-министр Никол Пашинян на заседании правительства 29 мая выступил с резкой критикой церкви, а на возражения архиепископа Аршака Хачатряна ответил оскорблениями в Facebook*. Армянские политики и представители церкви потребовали от Пашиняна извинений за оскорбления церкви, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Главное о политических арестах в Армении в июне 2025 года".

Митинг 18 октября стартовал начался с выступлений армянских артистов, трансляции видеоролика о благотворительных акциях компании «Ташир» в Армении и Нагорном Карабахе, и благословения священнослужителя ААЦ, сообщил корреспондент "Кавказского узла" побывавший на митинге.

По словам инициаторов, движения "По-нашему", созданного по инициативе Самвела Карапетяна, площадь была переполнена, на митинг пришли жители Еревана и из районов, представители оппозиционных политических сил, общественные организации, молодежные инициативы.

Представитель правоохранительных органов Армении, сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что площадь Свободы вмещает более 50 тысяч человек, по предварительным подсчетам площадь занята людьми на 30-40 %».

На основе движения "По-нашему" "планируется сформировать новую политическую силу в Армении, которая будет продвигать усилия на развитие экономики, образования, семейных и национальных ценностей, защите прав граждан, беженцев, Святой Церкви", рассказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель движения.

Выступая на митинге, представители движения «По-нашему» призвали всех присутствующих поддержать требования к властям освободить всех политзаключенных и готовиться к следующим парламентским выборам.

"Мы должны быть готовы работать над выборами, так как армянский народ может отстранить эту группу (армянское правительство - прим. "Кавказского узла") от власти посредством честных выборов», - заявил представитель движения «По-нашему» Нарек Карапетян.

Он назвал действия власти в отношении ААЦ "кампанией против церкви", призвав собравшихся "не оставлять ААЦ без защиты". "Церковь — опора нашего национального единства, нельзя допустить ее колонизации", - заявил он.

Член движения «По-нашему» экономист Айк Фарманян отметил необходимость «восстановления сильной экономики Армении, поддержки малого и среднего бизнеса, установления справедливой судебной и уголовной системы, справедливого пенсионного подхода".

Участник митинга, пенсионер Андраник Геворгян сказал корреспонденту "Кавказского узла", что пришел на акцию, так как считает, что в стране, где все приходит упадок, необходимы изменения. По его словам, политика властей ведет к потере государственности, а в социальной справедливости нуждаются все жители Армении.

"Необходима смена власти, так как Армения превратилась в полицейское государство с тоталитарным режимом. Неверная политика приводит к уничтожению национальных ценностей, страны, людей", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Марине Арутюнян.

"Власть готовится к выборам, и сделает все возможное, чтоб сохранить власть. Но методы диктатуры не делают нам чести. Может, мир не признает эти выборы, видя, какими методами достигнуто сохранение власти. Политзаключенные должны быть освобождены", - подчеркнула педагог Седа Абрамян.

"Власть нужна другая, если хотим иметь будущее. Народ не должен повторить опять ошибку", - уверен Гамлет Мкртчян.

Армине Григорян призналась, что не сторонник никаких политических сил или общественных движений, но пришла на митинг, чтоб услышать, о чем говорят с трибуны.

«Но я пока не услышала про конкретные действия. Мне хотелось бы увидеть программу движения «По-нашему»", = сказала она корреспонденту "Кавказского узла".