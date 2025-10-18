×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
21:47, 18 октября 2025

Участники митинга в Ереване указали на необходимость перемен в стране

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Для сохранения государственности Армении необходима смена власти, заявили участники митинга в Ереване. Представители движения "По-нашему" озвучили планы участвовать в выборах и добиться смены власти мирным путем.

Как писал "Кавказский узел", антикоррупционный суд в Ереване продлил на месяц срок ареста бизнесмена Самвела Карапетяна. Сторонники предпринимателя собрались сегодня на митинг в его поддержку, потребовав освободить Карапетяна и арестованных священнослужителей.

Владелец "Ташир Групп" Самвел Карапетян обвинен в призывах к свержению конституционного строя. Перед арестом Самвел Карапетян выразил поддержку Армянской апостольской церкви после того, как премьер-министр Никол Пашинян на заседании правительства 29 мая выступил с резкой критикой церкви, а на возражения архиепископа Аршака Хачатряна ответил оскорблениями в Facebook*. Армянские политики и представители церкви потребовали от Пашиняна извинений за оскорбления церкви, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Главное о политических арестах в Армении в июне 2025 года".

Митинг 18 октября стартовал начался с выступлений армянских артистов, трансляции видеоролика  о благотворительных акциях компании «Ташир» в Армении и Нагорном Карабахе, и благословения священнослужителя ААЦ, сообщил корреспондент "Кавказского узла" побывавший на митинге.

По словам инициаторов, движения "По-нашему", созданного по инициативе Самвела Карапетяна,  площадь была переполнена, на митинг пришли жители Еревана и из районов, представители оппозиционных политических сил, общественные организации, молодежные инициативы.

Представитель правоохранительных органов Армении, сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что  площадь Свободы вмещает более 50 тысяч человек, по предварительным подсчетам площадь занята людьми на 30-40 %».

На основе  движения "По-нашему" "планируется сформировать новую политическую силу в Армении, которая будет продвигать  усилия на развитие экономики, образования, семейных и национальных ценностей, защите прав граждан, беженцев, Святой Церкви", рассказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель движения.

Выступая на митинге, представители движения «По-нашему» призвали всех присутствующих поддержать требования к властям освободить всех политзаключенных и готовиться к следующим парламентским  выборам.

"Мы должны быть готовы работать над выборами, так как армянский народ может отстранить эту группу (армянское правительство - прим. "Кавказского узла")  от власти посредством честных выборов», - заявил представитель движения «По-нашему» Нарек Карапетян.

Он назвал действия власти в отношении ААЦ "кампанией против церкви", призвав собравшихся "не оставлять ААЦ без защиты". "Церковь — опора нашего национального единства, нельзя допустить ее колонизации", - заявил он.

Член движения «По-нашему»  экономист Айк Фарманян отметил необходимость «восстановления сильной экономики Армении, поддержки малого и среднего бизнеса, установления справедливой судебной и уголовной  системы,  справедливого пенсионного  подхода".

Участник митинга, пенсионер Андраник Геворгян сказал корреспонденту "Кавказского узла", что пришел на акцию, так как считает, что в стране, где все приходит упадок, необходимы изменения. По его словам, политика властей ведет к потере государственности, а в  социальной справедливости нуждаются все жители Армении.

"Необходима смена власти, так как Армения превратилась  в полицейское государство с тоталитарным режимом. Неверная политика приводит к уничтожению  национальных ценностей, страны, людей", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Марине Арутюнян.

"Власть готовится к выборам, и сделает все возможное, чтоб сохранить власть. Но методы диктатуры не делают нам чести. Может, мир не признает эти выборы, видя, какими методами достигнуто сохранение власти. Политзаключенные должны быть освобождены", - подчеркнула педагог Седа Абрамян.

 "Власть нужна другая, если хотим иметь будущее. Народ не должен повторить  опять ошибку", - уверен Гамлет Мкртчян.

Армине Григорян призналась, что не сторонник никаких политических сил или общественных движений, но пришла на митинг, чтоб услышать, о чем говорят с трибуны.

«Но я пока не услышала про конкретные действия. Мне хотелось бы увидеть программу движения «По-нашему»", = сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Алвард Григорян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
11:47, 18 октября 2025
Военнослужащий из Хасавюрта убит в боевых действиях
09:48, 18 октября 2025
Военные насчитали семь сбитых на юге России дронов
07:49, 18 октября 2025
Два бойца из Астраханской области убиты в военной операции
06:50, 18 октября 2025
Беспилотник сбит в Ростовской области
21:43, 17 октября 2025
Военный из Волгоградской области убит на Украине
20:56, 17 октября 2025
Прошли обыски у бывших высокопоставленных чиновников в Грузии
Все события дня
Новости
Участники митинга в Ереване 18 октября. Скриншот фото https://yerevan.today/azatuthyan-hraparakum՝-shurj-30․000-mard/
18:47, 18 октября 2025
Участники митинга в Ереване потребовали освободить Карапетяна и священников
Сбежавшая девушка из Чечни. Фото: https://t.me/chebykind/2388
19:30, 17 октября 2025
Сбежавшая из Чечни девушка пропала в Армении
Александр Кочубаев. Скриншот фото "Арменпресс" от 16.10.25, https://t.me/armenpress/89035
22:38, 16 октября 2025
Адвокат Баграта Галстаняна задержан в Ереване
Mkrtich Proshyan. Photo: https://www.magnis.news/rus/news/410145/
08:52, 16 октября 2025
Ереванский суд арестовал епископа Мкртича Прошяна 
Сторонники Самвела Карапетяна у суда, 15 октября 2025 года. Кадр видео Armenia Today / YouTube
04:41, 16 октября 2025
Срок ареста Самвелу Карапетяну продлен на фоне протеста его сторонников
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении в 2025 году

Рамзан Кадыров. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru/ Кадыров и его награды

Плакат участника пикета против пыток. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=ixWMh8DMok4 Порочный круг: что известно о пытках жителей Кавказа в колониях?

Последние записи в блогах
Фото
18:43, 3 сентября 2025
Ветер с Апшерона
5
ШОС - покойник
Фото
18:23, 1 сентября 2025
Ветер с Апшерона
12
Спасибо, ШОС, что не принял
Фото
14:27, 30 августа 2025
Ветер с Апшерона
16
Неизменность - порок или достоинство?
Все блоги
Аналитика
12:49, 1 октября 2025
5 человек погибли и 4 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в III квартале 2025 года
12:20, 1 октября 2025
В сентябре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Темы дня
Место, где планируется построить храм. Краснодар, сентябрь 2024 года. Фото корреспондента "Кавказского узла".
17 октября 2025, 22:23
Власти Краснодара повторно отказались согласовать жителям митинг в Юбилейном

Сбежавшая девушка из Чечни. Фото: https://t.me/chebykind/2388
17 октября 2025, 19:30
Сбежавшая из Чечни девушка пропала в Армении

Участники конфликта в луганском бассейне. Июль 2025 г. Скриншот видео: Telegram-канал Максима Дивнича
17 октября 2025, 17:27
Военный из Чечни обвинил Дивнича в оскорблении по национальному признаку

Дмитрий Новиков. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=O5QdlXILj84
17 октября 2025, 14:35
Сочинский судья Новиков вышел по УДО после показаний на Момотова

«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Показать больше