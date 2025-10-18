Участники митинга в Ереване потребовали освободить Карапетяна и священников

Освободить бизнесмена Самвела Карапетяна и священнослужителей потребовали участники митинга в Ереване, организованного движением "По-нашему".

Как писал "Кавказский узел", антикоррупционный суд в Ереване продлил на месяц срок ареста бизнесмена Самвела Карапетяна. Сторонники предпринимателя анонсировали митинг в его поддержку на 18 октября.

Владелец "Ташир Групп" Самвел Карапетян обвинен в призывах к свержению конституционного строя. Перед арестом Самвел Карапетян выразил поддержку Армянской апостольской церкви после того, как премьер-министр Никол Пашинян на заседании правительства 29 мая выступил с резкой критикой церкви, а на возражения архиепископа Аршака Хачатряна ответил оскорблениями в Facebook*. Армянские политики и представители церкви потребовали от Пашиняна извинений за оскорбления церкви, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Главное о политических арестах в Армении в июне 2025 года".

Участники митинга в поддержку Самвела Карапетяна начали шествие к зданию СНБ Армении, в изоляторе которого содержатся арестованные президент "Ташир груп" и священнослужители. Они держат в руках плакаты с фотографией Самвела Карапетяна и флаги с надписью: "Мер дзевов" (По-нашему), сообщает агентство "Новости Армения".

Шествие возглавляет племянник Самвела Карапетяна - Нарек Карапетян, координатор движения "Мер дзевов") и первый вице-президент "Ташир груп". В первых рядах идут члены семьи и родственники арестованного бизнесмена. Звучат требования освободить политзаключенных - Самвела Карапетяна и священнослужителей, собравшиеся выкрикивают лозунги: "Будем бороться по-нашему".



До начала шествия на площади Свободы выступали активисты движения "По-нашему". Как заявил Нарек Карапетян, необходимо бороться с бедностью и безработицей, иметь программы развития Армении. "Мы должны быть готовы и идти к выборам, чтобы отстранить от власти "Гражданский договор". Мы защитим нашу церковь. Наша борьба будет мирной, но последовательной", - заявил он.

К зданию Службы нацбезопасности стянуты силовики, они оцепили здание, передает News.Am.

Суд приговорил предстоятеля Ширакской епархии Армянской апостольской церкви архиепископа Микаела Аджапаяна к двум годам заключения. Защита намерена обжаловать приговор, в суде продолжает рассматриваться дело против Баграта Галстаняна. Глава Арагацотнской епархии Армянской апостольской церкви епископ Мкртич Прошян и священник Гарегин Арсенян арестованы по делу об обвинениях в принуждении к участию в собраниях.

Подробнее о деле Аджапаяна и других политических оппонентов действующей власти рассказывается в справке "Кавказского узла" "Главное о политических арестах в Армении летом 2025 года".