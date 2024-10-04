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04:04, 4 октября 2024

Осетинский омбудсмен призвал Абхазию дегероизировать Басаева

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Абхазия должна лишить Шамиля Басаева почетных званий и государственных наград, поскольку “героизация личности кровавого убийцы” недопустима в цивилизованном обществе, заявил уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Дзгоев, обращаясь к омбудсмену Абхазии Анас Кишмарии. 

"Кавказский узел" писал, что российское посольство в Сухуме в сентябре выразило возмущение представленным на выставке в Государственном музее Абхазии портретом Шамиля Басаева с подписью: "Герой Абхазии". Музей пообещал исправить ситуацию и закрыл доступ к выставке.

Уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Дзгоев 3 октября обратился к омбудсмену Абхазии Анас Кишмарии с призывом инициировать лишение Шамиля Басаева государственных наград и званий республики. Таким образом он отреагировал на резонанс вокруг портрета полевого командира на выставке в Государственном музее Абхазии. 

Цгоев отметил, что сотрудники музея, комментируя претензии российской стороны, заявили, что уберут портрет “только после решения суда или лишения Басаева звания героя Абхазии”. Факт вывешивания портрета Басаева в республиканском музее и то, что его до сих пор не лишили звания героя Абхазии “не может не ужасать”, написал Цгоев в своем официальном телеграм-канале. 

Он напомнил, что Басаев был признан организатором “страшнейших терактов в России”, в том числе захвата заложников в бесланской школе №1 в 2004 году. “Героизация личности кровавого убийцы детей, женщин и стариков недопустима в цивилизованном обществе”, - говорится в обращении осетинского омбудсмена. 

Шамиль Басаев - полевой командир в период Первой чеченской войны и руководитель штурма Грозного (август 1996), организатор терактов и захвата заложников в Буденновске Ставропольского края (1995), театрального центра на Дубровке в Москве (2002), школы в Беслане (2004, Северная Осетия), руководитель вторжения боевиков на территорию Дагестана (1999), положившего начало Второй чеченской войне, а также нападения на Нальчик (октябрь 2005, Кабардино-Балкария). Был убит 10 июля 2006 года. С августа 1992 года принимал активное участие в военных действиях в Абхазии. Был командующим гагринским фронтом и заместителем министра обороны Абхазии. Командовал отрядом чеченских добровольцев, говорится в биографической справке о Шамиле Басаеве, подготовленной "Кавказским узлом". "Кавказским узлом" также подготовлены справка "Террористический акт в Беслане (1-3 сентября 2004 года)" и хроника теракта и последовавших за ним событий.

По словам Цгоева, “подобная ситуация прямо нарушает права жителей Осетии и России, пострадавших от террористических актов Шамиля Басаева, их родных и близких на справедливость и торжество закона”, а также “противоречит ряду международных конвенций по борьбе с терроризмом”. Он предложил Уполномоченному по правам человека в Абхазии обратиться к президенту республики с инициативой лишить Басаева почетных званий и государственных наград.

Кишмария по состоянию на 4.00 мск 4 октября не отреагировала публично на обращение коллеги из Северной Осетии. На сайте уполномоченного по правам человека в Абхазии последняя новость датирована 27 сентября, резонанс вокруг выставки в музее омбудсмен не комментировала. На сайте Государственного музея Абхазии также нет комментариев по этому поводу.

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Автор: "Кавказский узел"

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