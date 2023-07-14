Суд утвердил приговор Котовичу по делу о фейках об армии

14 июля 2023, 22:14

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Военный суд в Ростове-на-Дону отказался изменить приговор полковнику Росгвардии Валерию Котовичу, осужденному на шесть лет лишения свободы по статье о распространении недостоверных сведений о российской армии.

Как писал "Кавказский узел", 2 мая суд в Ростове-на-Дону приговорил бывшего гражданина Украины, бывшего начальника отдела закупок Южного центра материально-технического обеспечения Росгвардии Валерия Котовича к шести годам лишения свободы, признав его виновным в распространении фейков об армии (статья 207.3 УК РФ). Кроме того, Котович лишен звания полковника и ему вынесен запрет занимать определенные должности на протяжении трех лет. Осужденный вину не признал. Правозащитный проект "Поддержка политзаключённых. Мемориал" признал Котовича политзаключенным и потребовал его освобождения, отметив, что он осужден за высказывание личного мнения о действиях российской армии на Украине.

Валерий Котович — уроженец Украины, окончил Харьковский военный институт МВД и служил во внутренних войсках Украины на территории Крыма. В 2014 году получил российское гражданство и поступил на службу в правоохранительные органы России. В суде начальник центра материально-технического обеспечения Алексей Кустов и его заместитель Эдуард Глебов рассказали, что после начала военной операции на Украине у Валерия Котовича обострились отношения с другими сотрудниками. По их словам, подчиненные докладывали им, что он неодобрительно высказывался о действиях российской армии на Украине, однако лично они от Котовича подобных высказываний не слышали.

Южный окружной военный суд оставил в силе приговор бывшему начальнику отдела закупок Южного центра материально-технического обеспечения Росгвардии Валерию Котовичу по статье о распространении фейков об армии, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Как следует из карточки дела на сайте суда, в апелляционной инстанции по делу Котовича состоялось три заседания, приговор был вынесен сегодня. "Судебный акт оставлен без изменений", - сообщается на сайте суда. Определение апелляционной инстанции на сайте Южного окружного военного суда к 21.50 мск не опубликовано.

Комментариев от Валерия Котовича или его официальных представителей относительно решения суда не поступало.

Полковник Росгвардии Валерий Котович из Ростовской области стал самым высокопоставленным офицером, осужденным за фейки о российской армии, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" адвокаты.

Изменения в Уголовный кодекс России, предусматривающие наказание за распространение недостоверных сведений о российской армии, были внесены 4 марта 2022 года. После этого стало известно о ряде уголовных дел по этой статье в отношении активистов, журналистов, политиков и публичных персон. Валерий Котович и военнослужащий из Петропавловска-Камчатского Илья Карпенко стали первыми российскими военнослужащими, которые обвинены по этой статье, прокомментировал 1 сентября 2022 года арест Котовича правозащитник Павел Чиков*.

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