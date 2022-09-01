01 сентября 2022, 19:15

Военный из Ростовской области обвинен в распространении фейков об армии

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Валерий Котович из Ростовской области арестован по делу о распространении фейков об армии, сообщил сегодня правозащитник Павел Чиков.

Военнослужащий Валерий Котович обвиняется в распространении фейков о российской армии, он заключен под стражу, сообщил сегодня глава международной группы "Агора" Павел Чиков в своем Telegram-канале.

По его данным, Валерий Котович и военнослужащий из Петропавловска-Камчатского Илья Карпенко стали первыми российскими военнослужащими, которые обвинены по этой статье. "Дела рассматривают гарнизонные военные суды", - сообщил Чиков.

"Кавказский узел" также писал, что изменения в Уголовный кодекс России, предусматривающие наказание за распространение недостоверных сведений о российской армии, были внесены 4 марта. С этого времени стало известно о ряде уголовных дел по этой статье в отношении активистов, журналистов, политиков и публичных персон. Так, 12 июля стало известно об уголовном деле в отношении муниципального московского депутата Ильи Яшина, который ранее добивался отставки Рамзана Кадырова. Уголовные дела по статье о фейках о российской армии возбуждены в отношении ингушской журналистки Изабеллы Евлоевой, сотрудника мэрии Элисты Алтана Очирова, ростовского журналиста Сергея Резника.

24 августа стало известно, что Центральный районный суд Сочи признал публикации в соцсетях врача Евгения Золотова фейками о российской армии и назначил ему штраф в три миллиона рублей, хотя гособвинитель требовал для подсудимого шести лет лишения свободы.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"За полгода 37 ростовчан привлечены к ответственности за дискредитацию армии", "Житель Таганрога получил условный срок по делу о фейках про армию", "Cупруги из Ростова-на-Дону арестованы по делу о поджоге автомобиля с буквой Z"..

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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