Военный из Ростовской области обвинен в распространении фейков об армии

01 сентября 2022, 19:15

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Валерий Котович из Ростовской области арестован по делу о распространении фейков об армии, сообщил сегодня правозащитник Павел Чиков.

Военнослужащий Валерий Котович обвиняется в распространении фейков о российской армии, он заключен под стражу, сообщил сегодня глава международной группы "Агора" Павел Чиков в своем Telegram-канале.

По его данным, Валерий Котович и военнослужащий из Петропавловска-Камчатского Илья Карпенко стали первыми российскими военнослужащими, которые обвинены по этой статье. "Дела рассматривают гарнизонные военные суды", - сообщил Чиков.

"Кавказский узел" также писал, что изменения в Уголовный кодекс России, предусматривающие наказание за распространение недостоверных сведений о российской армии, были внесены 4 марта. С этого времени стало известно о ряде уголовных дел по этой статье в отношении активистов, журналистов, политиков и публичных персон. Так, 12 июля стало известно об уголовном деле в отношении муниципального московского депутата Ильи Яшина, который ранее добивался отставки Рамзана Кадырова. Уголовные дела по статье о фейках о российской армии возбуждены в отношении ингушской журналистки Изабеллы Евлоевой, сотрудника мэрии Элисты Алтана Очирова, ростовского журналиста Сергея Резника.

24 августа стало известно, что Центральный районный суд Сочи признал публикации в соцсетях врача Евгения Золотова фейками о российской армии и назначил ему штраф в три миллиона рублей, хотя гособвинитель требовал для подсудимого шести лет лишения свободы.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.