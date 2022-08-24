Врач из Сочи оштрафован на три миллиона рублей за фейки об армии

24 августа 2022, 20:30

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Центральный суд Сочи признал публикации в соцсетях врача Евгения Золотова фейками о российской армии и назначил ему штраф в три миллиона рублей, хотя гособвинитель требовал для подсудимого шести лет лишения свободы.

Врач Евгений Золотов признан виновным в публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации. По версии следствия и суда, Золотов с 1 по 19 марта 2022 года размещал на своей странице в соцсети недостоверные сведения о ходе специальной военной операции, в том числе оскорблял российских военнослужащих, сообщила сегодня объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Золотов признал свою вину, в содеянном раскаялся, от дачи показаний отказался. "Рассмотрев материалы дела, суд признал Золотова виновным. При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства - наличие на иждивении детей, признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления, положительные характеристики, а также то, что Золотов является военным пенсионером по выслуге лет. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере три миллиона рублей", - говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы.

Гособвинитель требовал для врача-инфекциониста Евгения Золотова лишения свободы сроком на шесть лет, но суд назначил ему штраф, сообщило сегодня издание "Сочи онлайн" со ссылкой на адвоката Сергея Костюка.

Уголовное дело Евгения Золотова поступило в суд 6 июля, состоялись три заседания, приговор был вынесен сегодня, следует из карточки дела на сайте Центрального районного суда Сочи.

"Кавказский узел" также писал, что изменения в Уголовный кодекс России, предусматривающие наказание за распространение недостоверных сведений о российской армии, были внесены 4 марта. С этого времени стало известно о ряде уголовных дел по этой статье в отношении активистов, журналистов, политиков и публичных персон. Так, 12 июля стало известно об уголовном деле в отношении муниципального московского депутата Ильи Яшина, который ранее добивался отставки рамзана Кадырова. Уголовные дела по статье о фейках о российской армии возбуждены в отношении ингушской журналистки Изабеллы Евлоевой, сотрудника мэрии Элисты Алтана Очирова, ростовского журналиста Сергея Резника.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.