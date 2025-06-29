Домашний арест Романа Мурдиева продлен до 17 июля

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Суд в Москве до 17 июля продлил срок домашнего ареста подростку из Чечни Роману Мурдиеву, который обвиняется в хулиганстве.

Как писал "Кавказский узел", 14 января суд продлил домашний арест девятиклассника Романа Мурдиева 1 . Школьник лишен гарантированного Конституцией права на получение образования, заявил тогда уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев.

Роман Мурдиев, живущий в Москве подросток из Чечни, сообщил, что суд продлил срок его домашнего ареста до 17 июля, следует из видеозаписи, сделанной у здания суда, которую опубликовал сегодня Instagram*-канал "ЧП Грозный 95".

По его словам, он пришел на заседание без мамы, вместе с родственником, так она плохо себя чувствует после того, как потеряла сознание на состоявшемся 11 июня заседании. Тогда им пытались вместо их адвоката, который не смог посетить заседание, так как был в Чечне, навязать госадвоката. Мурдиевы отказались от его услуг, но суд отказался удовлетворить отказ от адвоката, рассказал подросток.

Эта запись в паблике, на который подписаны 648 тысяч человек, набрала к 20.04 мск 631 отметку "нравится" и 74 комментария, большинство из них опубликованы на чеченском.

Часть пользователей, которые опубликовали комментарии на русском языке, выразили уверенность в невиновности Мурдиева. "Ужас, неужели в такой большой стране нет ни одного справедливого суда?" - написал, в частности, пользователь beayc.

Рамзан Кадыров в связи с делом Мурдиева в декабре 2024 года на прямой линии обвинил в профнепригодности руководителей МВД и Следкома – Владимира Колокольцева и Александра Бастрыкина. "Дело Мурдиева говорит о том, что люди, которые сидят наверху, такие как Бастрыкин и Колокольцев, сидят не на своих местах", – привело слова Кадырова ИА "Чечня сегодня". Опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники сочли критику Кадыровым глав силовых ведомств проверкой влияния.

Подробнее о деле Мурдиева можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Роман Мурдиев: подросток, за которого заступился Кадыров".

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