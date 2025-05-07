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15:31, 7 мая 2025

Суд разрешил Роману Мурдиеву дистанционно учиться в школе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мосгорсуд разрешил онлайн-обучение в школе подростку из Чечни Роману Мурдиеву, который находится под следствием по делу о хулиганстве.

Как писал "Кавказский узел", 14 января суд продлил домашний арест девятиклассника Романа Мурдиева . Школьник лишен гарантированного Конституцией права на получение образования, заявил тогда уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев.

14-летний чеченский подросток Роман Мурдиев обвинен в нарушении общественного порядка и применении насилия (статья 213 УК РФ "хулиганство"). Поводом для уголовного дела стала драка, в которой подросток, по его словам, заступился за знакомого 12-летнего мальчика. Защита настаивает на невиновности Мурдиева, который, по ее версии, защищал мальчика от другого участника конфликта. Помимо чеченского подростка, по делу проходят еще четверо обвиняемых.

Суд в Москве рассмотрел вопрос о разрешении Мурдиеву получать образование в школе, сообщил сегодня в своем телеграм-канале Мансур Солтаев.

Считаю, что решение суда было правильным

"Апелляционная инстанция Мосгорсуда разрешила онлайн-обучение. Муслим был лишен такой возможности на время судебных разбирательств. Сейчас мальчик в 9 классе, и у него скоро ОГЭ. Я считаю, что решение суда было правильным и объективным, ведь ребёнок уже долго находится под домашним арестом, и очень важно обеспечить его право на образование", - написал он.

Солтаев отметил, что "пока возможно только онлайн-обучение". "Хотя до конца учебного года осталось всего две недели. Возможность учиться хотя бы дистанционно — это важный, хоть и недостаточный шаг", - говорится в публикации.

Согласно карточке дела на сайте Мосгорсуда, заседание по делу Мурдиева состоялось 6 мая в закрытом режиме. На нем рассматривалась жалоба на решение Замоскворецкого суда Москвы, которая поступила в апелляционную инстанцию 29 апреля.

Постановление суда, по состоянию на 15.30 мск 7 мая, в карточке не опубликовано. "Готовится текст судебного акта", - говорится в ней.

Мансур Солтаев. Фото: https://chechombudsman.ru
16:33 30.04.2025
Вмешательство Солтаева в дело о драке с участием чеченского подростка указывает на превышение полномочий омбудсмена
Роль уполномоченного по правам человека в Чечне Мансура Солтаева в деле подростка, обвиняемого в избиении других несовершеннолетних в Твери, фактически сводится к политико-административному давлению на следствие и заботе об интересах земляка.

Напомним, Мансур Солтаев назначен на пост омбудсмена Чечни в декабре 2021 года. За это время он неоднократно отрицал нарушения прав человека со стороны чеченских властей. Так, он заявлял, что при задержании Заремы Мусаевой чеченские силовики действовали в рамках закона. Появлялся он и на видео с Седой Сулеймановой после того, как ее против воли вернули в Чечню, и заявил, что девушке ничего не угрожает.

В ответ на замечания Комитета по правам человека ООН Солтаев заявил, что обозначенные проблемы с правами человека созданы искусственно, а нарушений прав человека в республике нет.

Рамзан Кадыров в связи с делом Мурдиева в декабре 2024 года на прямой линии обвинил в профнепригодности руководителей МВД и Следкома – Владимира Колокольцева и Александра Бастрыкина. "Дело Мурдиева говорит о том, что люди, которые сидят наверху, такие как Бастрыкин и Колокольцев, сидят не на своих местах", – привело слова Кадырова ИА "Чечня сегодня". Опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники сочли критику Кадыровым глав силовых ведомств проверкой влияния.

Подробнее о деле Мурдиева можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Роман Мурдиев: подросток, за которого заступился Кадыров".

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Автор: "Кавказский узел"

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