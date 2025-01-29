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14:07, 29 января 2025

Мамикон Асланян приговорен к тюремному сроку

Мамикон Асланян. Фото: https://www.aysor.am/ru

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бывший мэр Ванадзора Мамикон Асланян признан виновным в аферах с землей и приговорен к четырем годам и четырем месяцам лишения свободы.

Как писал "Кавказский узел", в июле 2024 года суд смягчил меру пресечения бывшему мэру Ванадзора Мамикону Асланяну, арестованному по делу о злоупотреблении полномочиями. Асланян был отпущен под залог.

В преследовании Мамикона Асланяна просматривается политический мотив, властям нужен контроль над админресурсом в Ванадзоре, считают политолог Армен Варданян и политтехнолог Армен Бадалян. 

Антикоррупционный суд огласил вердикт по делу бывшего мэра Ванадзора Мамикона Асланяна, обвиняемого в превышении служебных полномочий и отчуждении городских земельных участков, передает корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на прямой эфир портала 168.am.

Суд признал бывшего мэра виновным и приговорил к четырем годам и четырем месяцам лишения свободы и к штрафу в 500 тысяч драмов. Суд также постановил запретить Асланяну занимать общественные должности в течение трех лет.

По решению суда, бывший мэр проведет в тюрьме один год и девять месяцев, учитывая, что до освобождения под залог он провел под стражей два года и семь месяцев. Меру пресечения в виде освобождения под залог суд оставил неизменной до вступления приговора в законную силу.

Сам Мамикон Асланян заявил, что обжалует решение суда. "Суд был скован в принятии решения. Ни на одном этапе судебного разбирательства не было ни единого намека на мою вину, ни одного свидетельства или документа, по которому меня могли признать виновным", - сказал он.

По итогам голосования 5 декабря 2021 года на выборах в Совет старейшин Ванадзора наибольшее число избирателей проголосовало за оппозиционный блок действующего мэра Мамикона Асланяна. Старейшины должны были 17 декабря избрать Асланяна на пост главы общины, но накануне выборов он был отстранен от должности, а затем арестован по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.

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Автор: Тигран Петросян

источник: корреспондент «Кавказского узла»

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