Бывший мэр Ванадзора освобожден под залог

15 июля 2024, 23:50

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Суд смягчил меру пресечения бывшему мэру Ванадзора Мамикону Асланяну, арестованному по делу о злоупотреблении полномочиями. Асланян отпущен под залог.

Как писал "Кавказский узел", по итогам голосования 5 декабря 2021 года на выборах в Совет старейшин Ванадзора наибольшее число избирателей проголосовало за оппозиционный блок действующего мэра Мамикона Асланяна. Старейшины должны были 17 декабря избрать Асланяна на пост главы общины, но накануне выборов он был отстранен от должности, а затем арестован по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.

В преследовании Мамикона Асланяна просматривается политический мотив, властям нужен контроль над админресурсом в Ванадзоре, считают политолог Армен Варданян и политтехнолог Армен Бадалян.

Суд частично удовлетворил ходатайство защиты об изменении меры пресечения бывшему мэру Ванадзора Мамикону Асланяну, сообщил его адвокат Рубен Меликян на своей странице в Facebook*.

«Спустя два года и семь месяцев суд изменил меру пресечения Мамикона Асланяна, освободив его под залог в 10 миллионов драмов (эта сумма в эквиваленте составляет около 25 тысяч долларов США. – Прим. «Кавказского узла»)», - написал Меликян.

При этом защита ходатайствовала перед судом об освобождении бывшего градоначальника.

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