Вардану Гукасяну отказано в освобождении из СИЗО

Защита арестованного мэра Гюмри Вардана Гукасяна не смогла добиться пересмотра его меры пресечения.

Как писал "Кавказский узел", в начале ноября Гукасяна перевели из уголовно-исполнительного учреждения "Ереван-Кентрон" в медицинский центр "Сруб Григор Лусаворич", где ему сделали коронарографию. На следующий день после госпитализации сотрудники уголовно-исполнительной службы забрали Гукасяна из больницы и отвезли обратно в камеру, в связи с чем защита заявила об отказе Вардану Гукасяну в медицинской помощи. 9 января его госпитализировали из СИЗО, а 17 января вновь вернули в изолятор.

В октябре суд в Ереване арестовал мэра Гюмри Вардана Гукасяна на два месяца по делу о получении взяток. Оппозиционный политик отверг обвинения, его адвокат назвала дело сфабрикованным. Уже после ареста он был также обвинен в публичных призывах к отказу от суверенитета Армении. Полномочия Гукасяна со дня ареста приостановлены.

Суд 20 апреля рассмотрел ходатайство защиты Вардана Гукасяна о пересмотре меры пресечения. Адвокаты мэра Гюмри просили смягчить меру пресечения и освободить Гукасяна из-под стражи, но суд ходатайство отклонил, сообщило информагентство “Новости-Армения”.

Защита просила отпустить Вардана Гукасяна под домашний арест, уточнил адвокат политика Арамайис Айарпетян. Он предположил, что суд отклонил ходатайство из-за “политического окраса” дела, отмечает Arminfo.

В ходе заседания адвокаты ссылались на состояние здоровья Гукасяна, они предоставили суду медицинские справки и заключения экспертов. Сам Вардан Гукасян, выходя из зала после слушания, заявил журналистам, что “ничего другого и не ждал”, обратил внимание канал “Хроники Армении”.

"Кавказский узел" также писал, что в конце ноября сын Вардана Гукасяна Спартак Гукасян был арестован по обвинению в хулиганстве. 6 декабря защита Гукасяна-старшего обратилась в прокуратуру и к омбудсмену с заявлением о политически мотивированном запугивании родных политика - в тот день силовики провели обыск в квартире Вардана Гукасяна, забрав мобильные телефоны его жены, дочери и двух внучек.

Вместе с Варданом Гукасяном 20 октября были задержаны еще семь сотрудников мэрии. Обыски в здании городской администрации сопровождались протестной акцией сотен жителей, пришедших для поддержки мэра. Протесты переросли в столкновения с силовиками и попытки собравшихся помешать задержанию Гукасяна, по делу о беспорядках было задержано более 40 человек. 5 декабря стало известно, что по делу о беспорядках задержаны вице-мэр Гюмри Аветис Аракелян, который стал исполняющим обязанности мэра после ареста Гукасяна, а также еще один чиновник.