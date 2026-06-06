Отсутствие бюллетеней "Сильной Армении" зафиксировано на одном из участков

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На избирательном участке села Джрапи Ширакской области отсутствовала пачка бюллетеней "Сильной Армении". Центризбирком назвал случившееся недоразумением.

Как писал "Кавказский узел", партия “Республика” 5 июля подала в ЦИК Армении заявление с требованием приостановить участие блока “Сильная Армения” в парламентских выборах. Представитель “Сильной Армении” Марианна Каграманян, в свою очередь, заявила, что политическая сила Самвела Карапетяна “готова ко всем сценариям”. Центральная избирательная комиссия Армении отклонила обращение партии "Республика", которая требовала отменить регистрацию политической силы Самвела Карапетяна на парламентских выборах.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе дебатов 4 июня призвал других участников выборов обратиться в ЦИК для отмены регистрации "Сильной Армении", "Альянса Армения" и "Процветающей Армении". По словам Пашиняна, его партия "Гражданский договор" не подает такое обращение во избежание обвинений в "нейтрализации конкурентов".

На избирательном участке № 33/50 (село Джрапи, Ширакская область) отсутствует пачка бюллетеней № 3 (номер блока "Сильная Армения"), об этом сообщила член партии «Сильная Армения» Гоар Мелоян.

«Прошу всех участников избирательного процесса проверить наличие бюллетеней и их надлежащее состояние (повреждены они или нет, есть ли надрыв или нет)», — приводит ее слова News.Am.

На видео, опубликованном в Facebook* Мелоян, видны пачки бюллетеней, разложенных на столе. Бюллетеней с № 3 среди их нет. После комплектов под номерами 1 и 2 сразу следует комплект под номером 4, тогда как бюллетени под номером 3 отсутствуют.

На видео председатель комиссии связывается по телефону с территориальной избирательной комиссией для уточнения ситуации. Находящиеся на участке ответственные лица сообщили, что уже проинформировали о проблеме. По их словам, речь идет о техническом вопросе, который должен быть решен, пишет Armenia Today.

В пресс-службе ЦИК ситуацию назвали недоразумением.

«Произошло недоразумение, на один участок были доставлены 2 пачки бюллетеней № 3. В настоящее время проблема урегулирована», - приводит слова представителя пресс-службы News.Am.

Выборы в парламент Армении 7 июня фактически станут референдумом о будущем власти Никола Пашиняна и внешнеполитическом курсе страны. На кону сохранение власти действующей команды или ее переход к оппозиции, которая обещает пересмотреть ключевые решения последних лет, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".

"Сильная Армения" Самвела Карапетяна, наряду с блоком "Армения" Роберта Кочаряна и партией "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, является одной из наиболее пророссийских партий на выборах в парламент Армении. Кремль делает ставку на Карапетяна, но по закону он не может участвовать в выборах, указали ранее армянские политологи.