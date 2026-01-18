×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
00:58, 18 января 2026

Вардан Гукасян возвращен в СИЗО из больницы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Арестованного мэра Гюмри Вардана Гукасяна перевели из больницы в изолятор, по словам его адвоката, диагноз политика несовместим с содержанием под стражей.

Как писал "Кавказский узел", в начале ноября Гукасяна перевели из уголовно-исполнительного учреждения "Ереван-Кентрон" в медицинский центр "Сруб Григор Лусаворич", где ему сделали коронарографию. На следующий день после госпитализации сотрудники уголовно-исполнительной службы забрали Гукасяна из больницы и отвезли обратно в камеру, в связи с чем защита заявила об отказе Вардану Гукасяну в медицинской помощи. 9 января его госпитализировали из СИЗО.

В октябре суд в Ереване арестовал мэра Гюмри Вардана Гукасяна на два месяца по делу о получении взяток. Оппозиционный политик отверг обвинения, его адвокат назвала дело сфабрикованным. Уже после ареста он был также обвинен в публичных призывах к отказу от суверенитета Армении. Полномочия Гукасяна со дня ареста приостановлены. 

17 января мэра Гюмри Вардана Гукасяна перевели из больницы в изолятор Службы национальной безопасности Армении, сообщает News.am со ссылкой на его адвоката Заури Постанджян.

По ее словам, Гукасяну поставили диагноз, несовместимый с содержанием под стражей, следовательно, перевод в СИЗО можно расценивать как преступление, так как там нет врача, только медсестра.

Адвокат вызвала Гукасяну скорую помощь, но ее не пустили в пенитенциарное учреждение.

"Кавказский узел" также писал, что в конце ноября сын Вардана Гукасяна Спартак Гукасян был арестован по обвинению в хулиганстве. 6 декабря защита Гукасяна-старшего обратилась в прокуратуру и к омбудсмену с заявлением о политически мотивированном запугивании родных политика - в тот день силовики провели обыск в квартире Вардана Гукасяна, забрав мобильные телефоны его жены, дочери и двух внучек. 

Вместе с Варданом Гукасяном 20 октября были задержаны еще семь сотрудников мэрии. Обыски в здании городской администрации сопровождались протестной акцией сотен жителей, пришедших для поддержки мэра. Протесты переросли в столкновения с силовиками и попытки собравшихся помешать задержанию Гукасяна, по делу о беспорядках было задержано более 40 человек. 5 декабря стало известно, что по делу о беспорядках задержаны вице-мэр Гюмри Аветис Аракелян, который стал исполняющим обязанности мэра после ареста Гукасяна, а также еще один чиновник. 

