Прокуратура потребовала лишить свободы еще одного кандидата в депутаты от "Сильной Армении"

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Прокуратура обратилась в Центризбирком для возбуждения уголовного дела и лишения свободы кандидата в депутаты от блока «Сильная Армения» Давида Казиняна, который по данным Антикоррупционного комитета, раздавал взятки избирателям в ереванском районе Абакир.

Как писал "Кавказский узел", на фоне подготовки к выборам власти усилили давление на сторонников оппозиции, в том числе блока "Сильная Армения". Так, 4 июня Следственный комитет отчитался об уголовном преследовании 37 человек, фигурирующих в деле ранее арестованного Алика Алексаняна. Алексанян подозревается в отмывании денег и подкупе жителей Армении в политических интересах предпринимателя Самвела Карапетяна. 6 июня Центризбирком разрешил уголовное преследование шести кандидатов в депутаты от блока "Сильная Армения", подозреваемых в отмывании денег и подкупе избирателей. В тот же день стало известно, что более 100 избирателей общины Арташат получили взятки от кандидата от "Сильной Армении", 40 человек задержаны. Всего по делам, связанным с выборами, задержаны 194 человека, отчитался Антикоррупционный комитет.

Премьер-министр Никол Пашинян в ходе дебатов 4 июня призвал других участников выборов обратиться в ЦИК для отмены регистрации "Сильной Армении", блока "Армения" и "Процветающей Армении". На следующий день партия "Республика" подала в ЦИК заявление с требованием приостановить участие блока "Сильная Армения" в парламентских выборах. Однако Центризбирком минувшей ночью не удовлетворил просьбу признать недействительной регистрацию избирательного списка "Сильной Армении".

Предвыборные рейтинги партий Армении К выборам зарегистрировано 18 партий, но реальная борьба разворачивается лишь между четырьмя. По данным рейтингов, правящий «Гражданский договор» сохраняет лидерство, но суммарный рейтинг оппозиционных сил выше.

Антикоррупционный комитет Армении обратился в Генеральную прокуратуру республики с целью представления в ЦИК ходатайства о лишении неприкосновенности зарегистрированного кандидата в депутаты Д. К, сообщает News.Am

"Лица, назначенные ответственными в офисе партии «Сильная Армения» административного района Арабкир города Еревана, а также зарегистрированный кандидатом в депутаты от той же партии Д. К., по предварительному сговору со сторонниками партии и группой сотрудничающих с ними лиц пообещали избирателям, а также дали им избирательные взятки", - говорится сообщении.

Речь идёт о Давиде Казиняне, уточнило агентство.

В Центральную избирательную комиссию представлены ходатайства с целью получения согласия на возбуждение уголовного преследования в отношении кандидата в депутаты Д. К. и лишение его свободы.

Прокуратура обратилась в Центризбирком для возбуждения уголовного дела и лишения свободы кандидата в депутаты от блока «Сильная Армения» Давида Казиняна, пишет Armenia Today.



Также сегодня комитет сообщил о получении данных о раздаче предвыборных взяток отцом кандидата в депутаты от блока «Сильная Армения». Ведомство не раскрыло личности указанного гражданина.

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