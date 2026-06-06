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20:00, 6 июня 2026

Число задержанных в Армении по делам о предвыборных взятках приблизилось к 200

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Более 100 избирателей общины Арташат получили взятки от кандидата от "Сильной Армении", 40 человек задержаны, заявил Следком. Всего по делам связанным с выборами задержаны 194 человека, отчитался Антикоррупционный комитет.

Как писал "Кавказский узел", на фоне подготовки к выборам власти усилили давление на сторонников оппозиции, в том числе блока "Сильная Армения". Так, 4 июня Следственный комитет отчитался об уголовном преследовании 37 человек, фигурирующих в деле ранее арестованного Алика Алексаняна. Алексанян подозревается в отмывании денег и подкупе жителей Армении в политических интересах предпринимателя Самвела Карапетяна. 6 июня Центризбирком разрешил уголовное преследование шести кандидатов в депутаты от блока "Сильная Армения", подозреваемых в отмывании денег и подкупе избирателей.

Премьер-министр Никол Пашинян в ходе дебатов 4 июня призвал других участников выборов обратиться в ЦИК для отмены регистрации "Сильной Армении", блока "Армения" и "Процветающей Армении". На следующий день партия "Республика" подала в ЦИК заявление с требованием приостановить участие блока "Сильная Армения" в парламентских выборах. Однако Центризбирком минувшей ночью не удовлетворил просьбу признать недействительной регистрацию избирательного списка "Сильной Армении".

Следственный комитет Республики Армения сообщил, что в ходе предварительного расследования выяснилось, что А.Е., кандидат в депутаты от партии «Сильная Армения», по договоренности с группой лиц, выплатил избирательные взятки в размере 100 000–500 000 драмов более чем 100 избирателям общины Арташат - при условии, что они проголосуют за блок «Сильная Армения» на очередных выборах в Национальное собрание Республики Армения.

Сотрудники полиции задержали более 40 человек и доставили их в орган, ведущий расследование, по подозрению в получении предвыборных взяток.

Предпринимаются следственные и иные административные действия с целью установления иных лиц, получивших избирательные взятки, и применения к ним соответствующих мер уголовно-правового воздействия. Предварительное расследование уголовного дела продолжается, сообщило "Арменпресс".

По делам, возбужденным по фактам преступлений электорального характера, задержаны 194 человека, в отношении 209 лиц возбуждено уголовное преследование, в отношении 84 обвиняемых в качестве мер пресечения избраны арест и домашний арест, а в отношении 85 — альтернативные меры пресечения, отчитался сегодня Антикоррупционный комитет Армении..

По 12 производствам предварительное следствие в отношении 45 лиц завершено с обвинительным заключением.В рамках 52 уголовных производств проведены многочисленные процессуальные действия, в том числе допрошены более 300 человек, проведены обыски в ряде офисов.

"Обнаружены документы, содержащие сведения о движении денежных средств, электронные носители, оборудование для выявления устройств прослушивания, списочные данные тысяч граждан, в связи с чем Антикоррупционный комитет в ближайшие дни проведет масштабные оперативно-розыскные мероприятия по всей территории республики", - приводит сообщение ведомства News.Am.

Флаги Армении и России. Иллюстрация создана
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Фактор давления России вносит неопределенность перед выборами в Армении
Действия Москвы перед парламентскими выборами в Армении показывают электорату "Гражданского договора", что политика Никола Пашиняна может привести к изоляции от стратегического союзника, что ведет к оттоку сторонников партии. В то же время давление может способствовать сплочению общества и, напротив, росту рейтинга Никола Пашиняна, указали политологи.

Выборы в парламент Армении намечены на завтра, 7 июня. Блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна и партия "Процветающая Армения" олигарха Гагика Царукяна являются наиболее пророссийскими участниками выборов. По мнению аналитиков, партии Самвела Карапетяна, премьер-министра Никола Пашиняна и Роберта Кочаряна станут ключевыми конкурентами на выборах.

При этом недавние политические шаги России, усилившей политическое и экономическое давление на Армению, укрепили убеждения как пророссийских, так и прозападных избирателей. 

Июньские выборы фактически станут референдумом о будущем действующей власти и внешнеполитическом курсе Армении, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".

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Автор: "Кавказский узел"

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