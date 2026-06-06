Число задержанных в Армении по делам о предвыборных взятках приблизилось к 200

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Более 100 избирателей общины Арташат получили взятки от кандидата от "Сильной Армении", 40 человек задержаны, заявил Следком. Всего по делам связанным с выборами задержаны 194 человека, отчитался Антикоррупционный комитет.

Как писал "Кавказский узел", на фоне подготовки к выборам власти усилили давление на сторонников оппозиции, в том числе блока "Сильная Армения". Так, 4 июня Следственный комитет отчитался об уголовном преследовании 37 человек, фигурирующих в деле ранее арестованного Алика Алексаняна. Алексанян подозревается в отмывании денег и подкупе жителей Армении в политических интересах предпринимателя Самвела Карапетяна. 6 июня Центризбирком разрешил уголовное преследование шести кандидатов в депутаты от блока "Сильная Армения", подозреваемых в отмывании денег и подкупе избирателей.

Премьер-министр Никол Пашинян в ходе дебатов 4 июня призвал других участников выборов обратиться в ЦИК для отмены регистрации "Сильной Армении", блока "Армения" и "Процветающей Армении". На следующий день партия "Республика" подала в ЦИК заявление с требованием приостановить участие блока "Сильная Армения" в парламентских выборах. Однако Центризбирком минувшей ночью не удовлетворил просьбу признать недействительной регистрацию избирательного списка "Сильной Армении".

Следственный комитет Республики Армения сообщил, что в ходе предварительного расследования выяснилось, что А.Е., кандидат в депутаты от партии «Сильная Армения», по договоренности с группой лиц, выплатил избирательные взятки в размере 100 000–500 000 драмов более чем 100 избирателям общины Арташат - при условии, что они проголосуют за блок «Сильная Армения» на очередных выборах в Национальное собрание Республики Армения.

Сотрудники полиции задержали более 40 человек и доставили их в орган, ведущий расследование, по подозрению в получении предвыборных взяток.

Предпринимаются следственные и иные административные действия с целью установления иных лиц, получивших избирательные взятки, и применения к ним соответствующих мер уголовно-правового воздействия. Предварительное расследование уголовного дела продолжается, сообщило "Арменпресс".

По делам, возбужденным по фактам преступлений электорального характера, задержаны 194 человека, в отношении 209 лиц возбуждено уголовное преследование, в отношении 84 обвиняемых в качестве мер пресечения избраны арест и домашний арест, а в отношении 85 — альтернативные меры пресечения, отчитался сегодня Антикоррупционный комитет Армении..

По 12 производствам предварительное следствие в отношении 45 лиц завершено с обвинительным заключением.В рамках 52 уголовных производств проведены многочисленные процессуальные действия, в том числе допрошены более 300 человек, проведены обыски в ряде офисов.

"Обнаружены документы, содержащие сведения о движении денежных средств, электронные носители, оборудование для выявления устройств прослушивания, списочные данные тысяч граждан, в связи с чем Антикоррупционный комитет в ближайшие дни проведет масштабные оперативно-розыскные мероприятия по всей территории республики", - приводит сообщение ведомства News.Am.

Фактор давления России вносит неопределенность перед выборами в Армении Действия Москвы перед парламентскими выборами в Армении показывают электорату "Гражданского договора", что политика Никола Пашиняна может привести к изоляции от стратегического союзника, что ведет к оттоку сторонников партии. В то же время давление может способствовать сплочению общества и, напротив, росту рейтинга Никола Пашиняна, указали политологи.

Выборы в парламент Армении намечены на завтра, 7 июня. Блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна и партия "Процветающая Армения" олигарха Гагика Царукяна являются наиболее пророссийскими участниками выборов. По мнению аналитиков, партии Самвела Карапетяна, премьер-министра Никола Пашиняна и Роберта Кочаряна станут ключевыми конкурентами на выборах.

При этом недавние политические шаги России, усилившей политическое и экономическое давление на Армению, укрепили убеждения как пророссийских, так и прозападных избирателей.

Июньские выборы фактически станут референдумом о будущем действующей власти и внешнеполитическом курсе Армении, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".