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04:56, 7 июня 2026

Адвокат Вардана Гукасяна обвинила власти в его политическом преследовании

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Заруи Постанджян, защищающая интересы мэра Гюмри Вардана Гукасяна, арестованного по обвинению в коррупции, и его сына, заявила, что заявления первых лиц Армении, в том числе премьера Никола Пашиняна, позволяют сделать вывод о политическом характере преследования ее подзащитных.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2025 года суд в Ереване арестовал мэра Гюмри Вардана Гукасяна на два месяца по делу о получении взяток. Оппозиционный политик отверг обвинения, его адвокат назвала дело сфабрикованным. Уже после ареста он был также обвинен в публичных призывах к отказу от суверенитета Армении. Полномочия Гукасяна со дня ареста приостановлены. 21 апреля суд отказался освободить Гукасяна из СИЗО.

Адвокат Заруи Постанджян, защищающая мэра Гюмри Вардана Гукасяна и его сына Спартака, заявила вечером 6 июня о противоправных действиях со стороны высокопоставленных должностных лиц в отношении своих подзащитных, пишет "Айсор".

Она обратилась в генпрокурору Армении, омбудсмену и министру юстиции, заявив, что преследование Гукасянов носит политический характер. В качестве подтверждения этого она упомянула заявления премьер-министра Никола Пашиняна о преследовании оппозиции, сказанные в прошлом году, а также в этом году в рамках предвыборной кампании, и выступление вице-спикера Национального собрания Рубена Рубиняна 5 июня.

По словам Постанджян, публичные заявления Пашиняна и Рубиняна нарушают принцип презумпции невиновности, оказывают давление на правоохранительные органы и судебную систему, препятствуют независимой адвокатской деятельности и создают угрозу безопасности ее подзащитных.

Адвокат потребовала возбудить уголовное производство для проверки возможных признаков злоупотребления властью, превышения полномочий, принять меры прокурорского надзора для исключения какого-либо политического влияния на судебное разбирательство в отношении Гукасянов, гарантировать их неприкосновенность.

Вице-спикер парламента Армении Рубен Рубинян 5 июня на митинге правящей партии "Гражданский договор" обвинил оппозицию в подкупе избирателей и пообещал "вендетту" для всех "агентов". "Все агенты сядут, а их родные всю жизнь будут посещать их в пенитенциарных учреждениях. При этом они будут посещать их на новых автобусах и троллейбусах, закупленных мэрией Еревана", - приводит его заявление News.am.

Таким образом Рубинян интерпретировал заявление Никола Пашиняна, сказанное им на митинге оппозиции в 2018 году. Пашинян тогда пообещал, что в Армении не будет больше атмосферы вендетты, а все, кто был против революции, ничего не угрожает. "Вендетты не будет", - заявил он.

Ранее Рубинян уже комментировал уголовное преследование Гукасяна, назвав его коррупционером и обвинив бывшее политическое руководство Армении и священнослужителей в политической ответственности за его поведение. В ответ Гукасян подал иск об опровержении клеветнических сведений.

Напомним, что выборы в Национальной собрание Армении состоятся сегодня, 7 июня. В списки избирателей включены 2 485 851 человек. Блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна и партия "Процветающая Армения" олигарха Гагика Царукяна являются наиболее пророссийскими участниками выборов. По мнению аналитиков, партии Самвела Карапетяна, премьер-министра Никола Пашиняна и Роберта Кочаряна станут ключевыми конкурентами на выборах.

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Автор: "Кавказский узел"

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