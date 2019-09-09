Игорь Бабушкин. Фото Пресс-служба губернатора Астраханской области

09 сентября 2019, 11:57

Игорь Бабушкин набрал три четверти голосов на выборах губернатора

Врио губернатора Астраханской области получил на выборах главы региона 75,64% голосов избирателей, сообщил избирком по итогам голосования.

Как писал "Кавказский узел", вчера в Астраханской области прошли выборы губернатора. По данным избиркома на 01.26 мск, врио главы региона, самовыдвиженец Игорь Бабушкин набрал 75,34% голосов.

5 июня Владимир Путин назначил Игоря Бабушкина врио губернатора Астраханской области после того, как отправил в отставку Сергея Морозова, возглавлявшего регион с сентября 2018 года. За три месяца Бабушкин смог наладить контакт с местными элитами и СМИ и при этом не успел совершить серьезных ошибок, констатировали политологи.

По итогам обработки 100% протоколов Игорь Бабушкин получил 75,64% голосов, сообщает РИА Новости со ссылкой на облизбирком.

Кандидат от КПРФ Николай Арефьев набрал 11,81%, кандидаты от ЛДПР Тимофей Щербаков - 5,12%, а "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" Сергей Сычев - 4,82%, пишет агентство.

Явка на выборах губернатора составила 33,52%. По словам председателя облизбиркома Игоря Коровина, нарушений, которые могли бы повлиять на результат выборов, не было. "Мы рассчитываем, что окончательные итоги выборов будут подведены во вторник [10 сентября]", - цитирует Коровина ТАСС.

Напомним, что с сентября 2018 года по июнь 2019 года Игорь Бабушкин работал заместителем полпреда президента в СКФО Александра Матовникова. Он занимался социальными вопросами, а также проблемами благоустройства, развития регионов, инвестиций и экологии, говорится в биографии Игоря Бабушкина, размещенной на "Кавказском узле".

8 сентября на юге России прошли также выборы руководителей Волгоградской области, Ставропольского края и Калмыкии, депутатов парламентов Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, глав и муниципальных депутатов городского, районного и сельского уровней, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы-2019: главное о дне голосования на Юге России".

Новости о выборах, которые проходят этой осенью в южных регионах страны, "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Выборы-2019: Юг России".

Примечание:

"Бочаров остался губернатором Волгоградской области", "Борьба с повышением пенсионного возраста рассорила астраханскую оппозицию", "Бюджетники в Волгограде рассказали об использовании админресурса перед выборами".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

09 сентября 2019, 12:55

09 сентября 2019, 12:38

  • Чеченские силовики задержали самодеятельных певцов Вахараговых

    Братья Аюб и Асхаб Вахараговы были задержаны для "воспитательной беседы", так как нарушили запрет на исполнение песен, не одобренных властями Чечни, сообщила 8 сентября член совета по правам человека при главе республики Хеда Саратова. По данным источника в Гудермесском районе, силовики удерживают братьев уже две недели.

09 сентября 2019, 12:21

09 сентября 2019, 10:59

09 сентября 2019, 10:24

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи