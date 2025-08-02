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Кавказский узел

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20:56, 2 августа 2025

Портрет Кадырова появился в Севастополе на новой выставке

Портрет Кадырова на выставке в Севастополе. Скриншот фото из Telegram-канала Общественной палаты Севастополя от 02.08.25, https://t.me/ops92ru/1993

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Выставка портретов участников спецоперации, удостоенных звания Героя России, среди которых и глава Чечни Рамзан Кадыров, появилась в Севастополе. Комментаторы усомнились в уместности портрета главы Чечни на данной выставке, в том числе на фоне убитых в СВО бойцов из других республик Северного Кавказа.

Как писал "Кавказский узел", на Стене Героев, где размещены портреты участников Великой Отечественной войны, руководство Севастопольского морского аквариума-музея разместило портрет главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом написали в соцсетях, после чего неизвестный мужчина снял портрет. Руководство музея вернуло его обратно. Однако через день портрет вновь исчез.

На Приморском бульваре в Севастополе заработала передвижная выставка, посвященная участникам спецоперации, удостоенным звания Героя России. На стендах представлены 19 портретов военнослужащих из разных регионов страны. Среди представленных портретов - портреты командира спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова и главы Чечни Рамзана Кадырова, сообщила сегодня Readovka.

Организатором выступила Общественная палата Севастополя. В Telegram-канале палаты говорится, что "это логичный ответ на все провокации". "Помните недавнюю историю с портретом Рамзана Кадырова на здании аквариума? Вот вам доказательство: в Севастополе чтят всех героев России, всех, кто защищает нашу Родину!" - указано в сообщении.

На приложенных к публикации фотографиях видны портреты убитых в военной операции на Украине бойцов из других регионов Северного Кавказа: Магомеда Исбакиева и Нурмагомеда Гаджимагомедова из Дагестана, Радислава Хугаева из Северной Осетии.

У Рамзана Кадырова насчитывается более 80 наград и званий. Помимо официальных государственных, воинских и региональных наград, у него есть почетные знаки от стоматологов, фермеров и агропромышленного комплекса, он - почетный правозащитник, хранитель ключей от мусульманских реликвий и одновременно почетный академик. "Кавказский узел" в справке "Кадыров и его награды" собрал награды разного уровня, которые присуждались главе Чечни.

К 20.56 мск публикация в Telegram-канале Readovka, у которого насчитывается 2 миллиона 330 тысяч подписчиков, набрала 441 комментарий.

"Ну Кадырова-то куда? Он что, окопы штурмует?" - возмутилась Татьяна.

"Как можно его ставить рядом с бойцами, которые реально совершили подвиги?" - поддержал Гена Юрич.

"А Кадыров на каком участке фронта сейчас? И будут ли портреты губернаторов других регионов России?" - поинтересовалась Натали.

"Ну Апти сомнительно, но ОК. Кадыров-то зачем тут?" - спросил Серега.

"А портрет самого орденоносного сына забыли?" - задал вопрос Denis.

Адам Кадыров получил звание Героя Чечни и высшие государственные награды. Это произошло после того, как в сентябре 2023 года Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись, на которой Адам избивает Никиту Журавеля, арестованного по делу о сожжении Корана. Подробности собраны в справке "Кавказского узла" "Избиение Никиты Журавеля: зачем кадыровцам понадобилось публиковать видео". Также к 17 годам Адам Кадыров получил должности куратора МВД Чечни, секретаря Совета безопасности Чечни. 

Отметим, что директор Севастопольского морского аквариума заявил, что портрет главы Чеченской Республики в третий раз вернется на стену рядом с изображениями маршала Жукова и адмирала Кузнецова. По его мнению, портрет руководителя другого региона на набережной города-героя могли сорвать только экстремисты и разжигатели межнациональной розни. Кравцов добавил, что уже обратился в соответствующие органы, а на лик Кадырова теперь направят освещение и камеры, чтобы избежать дальнейших срывов, сообщила Readovka 31 июля.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 27 июля в грозненском поселке Старая Сунжа был задержан несовершеннолетний юноша за порчу баннера с портретом Ахмата Кадырова.

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Автор: "Кавказский узел"

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