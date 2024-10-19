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12:03, 19 октября 2024

Офицер из Дагестана убит в зоне военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Старший лейтенант Магомед Исбакиев убит на Украине, сообщили власти. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 1067 бойцов из Дагестана.

Как информировал "Кавказский узел", на 18 октября представители властей и силовики признали убитыми в зоне спецоперации на Украине не менее 1066 бойцов из Дагестана.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

В зоне спецоперации на Украине убит старший лейтенант Магомед Исбакиев, сообщил 15 октября в своем телеграм-канале глава Дагестана Сергей Меликов.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1067 бойцов из Дагестана.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Автор: "Кавказский узел"

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