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11:25, 18 октября 2024

Два бойца из Дагестана убиты в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Вагид Мейланов и Олег Глущенко убиты в военной операции на Украине, сообщила администрация Кизлярского района. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1066 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 11 октября были официально признаны убитыми в военной операции не менее 1064 бойцов из Дагестана.

В военной операции погибли военнослужащие Вагид Мейланов и Олег Глущенко, их родственникам переданы ордена Мужества, сообщила 16 октября в своем телеграм-канале администрация Кизлярского района.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1066 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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