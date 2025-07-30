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Кавказский узел

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21:32, 30 июля 2025

Комментаторы одобрили второе подряд исчезновение портрета Кадырова в Севастополе

Место рядом с портретом Жукова, где ранее висел потрет Рамзана Кадырова, пустует. Стоп-кадр видео Readovka от 29.07.25, https://t.me/readovkanews/99255

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Портрет главы Чечни Рамзана Кадырова вновь исчез с набережной в Севастополе, где размещены портреты героев Великой Отечественной войны, на этот раз он провисел меньше суток. Кадырову не место рядом с маршалом Победы Георгием Жуковым, указали комментаторы.

Как писал "Кавказский узел", на Стене Героев, где размещены портреты участников Великой Отечественной войны, руководство Севастопольского морского аквариума-музея разместило портрет главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом написали в соцсетях, после чего неизвестный мужчина снял портрет. Руководство музея вернуло его обратно.

Портрет Кадырова вновь исчез с набережной Севастополя - в этот раз он провисел меньше суток, сообщила 29 июля Readovka, приложив кадры Стены Героев.

Рядом с портретом маршала Жукова, где ранее висел портрет главы Чечни, место пустует, следует из видео. 

К 21.37 мск это сообщение в Telegram-канале, у которого насчитывается более 2 миллионов пользователей, собрало 618 комментариев. Видео посмотрело более 568 тысяч человек.

"Там висят герои нашей страны, которые это заслужили поступками и победами, и ему там не место", - указал пользователь Пилатес.

"За какие такие заслуги его сравнивают и вешают рядом с маршалом Победы?! Что творится вообще?" - возмутилась Юлия Е.

"Проведите голосование о надобности или отсутствии таковой в отношении портрета главы ЧР среди выдающихся участников Великой Отечественной войны. В чём проблема?" - спросил Zocheru.

"Так еще портрет сына Кадырова нужно повесить", - предложила Лариса.

Адам Кадыров получил звание Героя Чечни и высшие государственные награды. Это произошло после того, как в сентябре 2023 года Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись, на которой Адам избивает Никиту Журавеля, арестованного по делу о сожжении Корана. Подробности собраны в справке "Кавказского узла" "Избиение Никиты Журавеля: зачем кадыровцам понадобилось публиковать видео". Также к 17 годам Адам Кадыров получил должности  куратора МВД Чечни, секретаря Совета безопасности Чечни. 

Читатели "Кавказского узла" сочли абсурдом размещение портрета Кадырова в одном ряду с маршалом Жуковым. "Полнейший абсурд. Зачем на стене с портретами полководцев и героев Великой Отечественной войны вывешивать изображение Кадырова? Каким бы он ни был "преданным пехотинцем Путина", никакого отношения к Великой Отечественной войне он не имел и не имеет. Объяснения директора музея в плане того, что Рамзан Кадыров "самый преданный солдат Путина", что "мы тоже преданные солдаты Путина", что это "взаимосвязь поколений", что глава Чечни "ярчайший представитель государственной власти", не выдерживают никакой критики. Раз речь зашла о взаимосвязи поколений, то логично было бы повесить там портрет кого-нибудь из севастопольцев, геройски погибшего на СВО или удостоенного высоких наград", - написал, в частности пользователь с ником Whinston_kub.  Он отметил, что Кадыров не военачальник, чтобы висеть в одном ряду с такими выдающимися полководцами, как Георгий Константинович Жуков, "хотя наград у него, возможно, побольше, чем у маршала Победы".

У Рамзана Кадырова насчитывается более 80 наград и званий. Помимо официальных государственных, воинских и региональных наград, у него есть почетные знаки от стоматологов, фермеров и агропромышленного комплекса, он - почетный правозащитник, хранитель ключей от мусульманских реликвий и одновременно почетный академик. "Кавказский узел" в справке "Кадыров и его награды" собрал награды разного уровня, которые присуждались главе Чечни.

"Маршал Жуков и "академик" Кадыров в одном ряду на Стене Героев Великой Отечественной, это что-то с чем-то. Осталось теперь второго после смерти кремировать и поместить урну с прахом в кремлевской стене рядом с маршалом, как хоронили государственных деятелей и легендарных полководцев при СССР", - отметила elmira.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 27 июля в грозненском поселке Старая Сунжа был задержан несовершеннолетний юноша за порчу баннера с портретом Ахмата Кадырова.

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Автор: "Кавказский узел"

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