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18:14, 3 августа 2025

Аналитики оценили мотивы размещения портрета Кадырова в Севастополе

Кадыров в числе Героев России на выставке в Севастополе. Скриншот фото из Telegram-канала Общественной палаты Севастополя от 02.08.25, https://t.me/ops92ru/1993?single

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Размещение портрета Рамзана Кадырова могло быть частной инициативой директора музея в Севастополе, но не исключена заинтересованность местных властей. При этом людям, которые сорвали портрет, может грозить уголовная ответственность.

Как писал "Кавказский узел", на Стене Героев, где размещены портреты участников Великой Отечественной войны, руководство Севастопольского морского аквариума-музея разместило портрет главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом написали в соцсетях, после чего неизвестный мужчина снял портрет. Руководство музея вернуло его обратно. Однако через день портрет вновь исчез. Глава музея заявил о намерении восстановить портрет и направить на него камеры. 2 августа портрет главы Чечни также появился на выставке Героев России, с ним соседствуют портреты главы спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова и убитых в военной операции бойцов из регионов Северного Кавказа.

Музейные работники согласуют содержание выставок с органами управления культуры, с департаментами культуры, с министерствами культуры в зависимости от подчинения, рассказал российский культуролог на условиях анонимности.

"Но такие детали, что где висит, конечно не согласовывают. Такого рода решения и их корректировка, это всегда решения руководителей самой организации, музеев. Так что вся эта свистопляска вокруг портрета Кадырова, мне кажется, это инициатива и ответственность руководителя музея. Такой детализацией, куда вешать портрет Кадырова, управления культуры не занимаются", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, в музеях самоцензура сейчас работает значительно лучше, чем, собственно, какие-то ограничения, спускаемые сверху. "Они "<представители музеев> дергаются, нервничают, не дай Бог чего, потому что может прийти любой персонаж и написать донос. Они этого страшно боятся. Таким образом, они страхуются от случайных или не случайных доносов. Потому что сплошь и рядом приходят правоохранители, проверяют, что там-то висит. В других регионах тоже, но на "новых территориях" это еще популярнее. Я думаю, что там контроль, конечно, жестче", - рассказал культуролог.

В то же время, политолог Андрей Колесников* считает вывешивание портрета Кадырова не частной, а государственной инициативой.

"С целью подчеркнуть и участие чеченских лидера, и народа в общем деле. Примеров в других регионах помимо Чечни не знаю", - отметил он.

Между тем, по словам сотрудника исследовательского центра Адама Смита Сергея Бойко, по всей видимости, это инициатива администрации музея, которая надеется на преференции от властей Чечни. "Надо отметить, что роль и влияние Кадырова и Чечни в текущем периоде существенно снизилось. Крупные медиасобытия, связанные с Кадыровым, характерные еще для 2022-23 годов, ушли в прошлое. Теперь во главе угла сообщения о  состоянии здоровья главы Чечни и попытках обеспечить преемственность власти в случае его смерти", - пояснил он.

Вне зависимости от того, кто был инициатором вывешивания портрета Кадырова, тех, кто снял и что-то сделал с его портретом, может ожидать уголовное преследование, считает адвокат Тимофей Широков

"Возможно вменить и порчу имущества, и вандализм. В этих статьях нет указаний на то, что это имущество должно быть ценным. Например, в некоторых городах есть стенды с "лучшими людьми города", и если какой-то из портретов будет испорчен или изъят самовольно, это тоже может преследоваться. А здесь имущество музея было испорчено", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокат отметил, что по первой части статьи о вандализме грозит штраф. "Но если найдут признаки второй части статьи, то есть если докажут, что это совершено по мотиву национальной розни или вражды к социальной группе, например, "глава Чечни", то может грозить и реальным лишением свободы", - указал Широков.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 27 июля в грозненском поселке Старая Сунжа был задержан несовершеннолетний юноша за порчу баннера с портретом Ахмата Кадырова.

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Автор: Нахим Шеломанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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