11 сентября 2021, 21:43

В Буйнакском районе снят режим КТО

Оперативный штаб принял решение отменить режим контртеррористической операции в Буйнакском районе Дагестана, где были убиты двое боевиков.

"Кавказский узел" писал, что утром 10 сентября в Буйнакском районе был введен режим контртеррористической операции (КТО). Спецоперация проходила в лесу около поселка Талги, в самом населенном пункте появилось множество военных, рассказали местные жители. Национальный антитеррористический комитет (НАК) отчитался об убийстве силовиками двух боевиков, которые открыли огонь в ответ на требование сдаться. По данным источников, убитые в спецоперации в Буйнакском районе Дагестана опознаны как Урудж Рамазанов и Эйруз Абдулаев.

Режим контртеррористической операции в Буйнакском районе снят, со ссылкой на республиканское управление ФСБ передало РИА "Новости".

"Начальником УФСБ России по Республике Дагестан - руководителем оперативного штаба в республике принято решение о снятии режима контртеррористической операции с 17:45 на отдельных участках в Буйнакском районе республики", - процитировал сообщение ведомства ТАСС.

Официальная версия о причинах КТО вызвала сомнение у пользователей Instagram, которые указали, что состояние показанных на видео про спецоперацию предметов, которые, по версии силовиков, принадлежали убитым боевикам, не соответствуют условиям пребывания в лесу.

Спецоперация в Буйнакском районе стала второй в Дагестане с начала года. Ранее КТО проводилась 11 марта в Махачкале. О том, какие ограничения предусмотрены режимом контртеррористической операции, рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Режим контртеррористической операции (КТО)".

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Дагестане и ведет хронику вооруженных инцидентов, спецопераций, взрывов и похищений людей.

Примечание:

"Житель Дагестана осужден за причастность к боевикам", "НАК рапортовал об убийстве боевика в Дагестане", "Снят режим ЧС в Левашинском районе Дагестана".

Автор: "Кавказский узел"

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