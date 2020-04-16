16 апреля 2020, 12:17
Человек убит в перестрелке с дагестанскими силовиками
Водитель машины открыл стрельбу после требования силовиков остановиться и был убит ответным огнем, сообщили источники в силовых структурах Дагестана.
Инцидент произошел сегодня в 04.40 мск около села Дарвага Табасаранского района, сообщил источник в силовых структурах.
"Водитель не подчинился законным требованиям сотрудников спецназа “Гром” и ЦПЭ МВД по Дагестану об остановке и открыл стрельбу. Ответным огнем полицейские ликвидировали нападавшего", – сказал он.
По словам источника, личность убитого устанавливается, пишет РИА "Дагестан".
Никто из силовиков не пострадал, сообщает со ссылкой на информированный источник "Интерфакс-Юг".
"В ходе спецоперации в Ингушетии убит один человек", "Обвиняемые убедили суд передать присяжным дело о стрельбе в "Москва-Сити"", "Адвокат указал на нестыковки в версии обвинения по делу убитых в Чечне дагестанцев".
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