Человек убит в перестрелке с дагестанскими силовиками

16 апреля 2020, 12:17

Водитель машины открыл стрельбу после требования силовиков остановиться и был убит ответным огнем, сообщили источники в силовых структурах Дагестана.

Инцидент произошел сегодня в 04.40 мск около села Дарвага Табасаранского района, сообщил источник в силовых структурах.

"Водитель не подчинился законным требованиям сотрудников спецназа “Гром” и ЦПЭ МВД по Дагестану об остановке и открыл стрельбу. Ответным огнем полицейские ликвидировали нападавшего", – сказал он.

По словам источника, личность убитого устанавливается, пишет РИА "Дагестан".

Никто из силовиков не пострадал, сообщает со ссылкой на информированный источник "Интерфакс-Юг".