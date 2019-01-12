НАК объявил убитых в Дагестане вербовщиками ИГ*

12 января 2019, 15:24

Опознаны три человека, убитые 11 января после нападения на пост ДПС в Карабудахкентском районе, их пособник задержан, сообщил сегодня Национальный антитеррористический комитет.

Как писал "Кавказский узел", 11 января в перестрелке с силовиками были убиты трое предполагаемых боевиков. Национальный антитеррористической комитет обнародовал видео с места перестрелки.

Тела убитых опознаны, заявил сегодня НАК. По данным ведомства, эти люди причастны к вербовке молодежи в запрещенную в России судом террористическую организацию "Исламское государство" и помогали боевикам, действовавшим в Каспийске и уничтоженным в ходе контртеррористической операции в 2017 году, передал информацию НАК ТАСС.

"Установлено, что они планировали совершить нападение на один из объектов религиозного культа и сотрудников правоохранительных органов", - процитировал сообщение комитета "Интерфакс".

По данным ведомства, силовики задержали пособника боевиков, уроженца Каспийска. Ранее его привлекали к уголовной ответственности за помощь вооруженному подполью и посягательство на жизнь сотрудников органов внутренних дел, утверждает НАК. "Он дал признательные показания о создании террористической ячейки, планах и намерениях ее членов", - привело сообщение НАК РИА "Новости".

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