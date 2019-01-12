Нападение на силовиков в Дагестане стало двенадцатым за год

12 января 2019, 01:54

Национальный антитеррористической комитет обнародовал видео с места перестрелки с боевиками в Дагестане 11 января. Этот вооруженный инцидент стал вторым боестолкновением в Карабудахкентском районе за год.

Как писал "Кавказский узел", силовики убили в Карабудахкентском районе Дагестана трех человек, напавших на пост ДПС. Пострадавших среди гражданских лиц и силовиков нет, сообщил 11 января Национальный антитеррористический комитет.

Согласно версии силовиков, полицейские преследовали автомобиль с подозреваемыми и нагнали его близ селения Агачаул в Карабудахкентском районе. В ответ на требование сложить оружие и сдаться по силовикам был открыт огонь, нападавшие были убиты в перестрелке.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) опубликовал оперативное видео с места перестрелки в Карабудахкентском районе Дагестана.

На кадрах оперативной съемки видны обстрелянный автомобиль ВАЗ-2107, на котором, по информации НАК, передвигались боевики, и сотрудники силовых структур, дежурящие на месте инцидента. Запись продолжительностью 28 секунд опубликована на сайте ведомства.

По подсчетам "Кавказского узла", эта перестрелка стала первым с начала 2019 года и двенадцатым за год нападением на силовиков в Дагестане. Предыдущий боевой инцидент произошел в республике 7 декабря 2018 года - при спецоперации в окрестностях села Эндирей Хасавюртовского района был убит предполагаемый боевик, опознанный как находящийся в федеральном розыске Марат Алинчиев. По сведениям силовиков, он был последним участником "эндиреевской" группы, которая теперь полностью уничтожена.

Перестрелка 11 января - второй в течение года боевой инцидент, связанный с Карабудахкетским районом Дагестана: первым была спецоперация в селении Талги 15 сентября 2018 года, когда силовики сообщили о троих убитых в перестрелке боевиках. Режим контртеррористической операции тогда вводился на территории Буйнакского и Карабудахкентского районов Дагестана.

Талги - курортный посёлок, который входит в состав Махачкалы и административно подчинен Ленинской районной администрации, но находится на территории, окружённой землями Карабудахкентского района. В Карабудахкентском районе Дагестана проживают 80 тысяч человек, район граничит с городами Махачкала, Каспийск, Избербаш и Буйнакским, Левашинским, Сергокалинским, Каякентским районами, следует из справки, опубликованной на официальном сайте Карабудахкентского района.

В период с 11 января до 7 декабря 2018 года в республике зафиксированы еще девять нападений на силовиков. Четыре из них произошли в Хасавюртовском районе, два в Дербентском районе, по одному - в Кизилюртовском и Унцукульском районах, а также в городе Каспийске.

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