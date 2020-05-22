Сотрудник силовых структур. Фото: пресс-служба Национального антитеррористического комитета http://nac.gov.ru/

22 мая 2020, 17:04

Раненый силовик госпитализирован с места перестрелки в Дагестане

Один участник перестрелки с предполагаемыми боевиками в Хасавюртовском районе Дагестана получил ранение и госпитализирован, сообщили источники в силовых структурах.

Как писал "Кавказский узел", сегодня стало известно, что силовики вступили в перестрелку с предполагаемыми боевиками, поиски которых велись в лесу между селами Гоксув и Муцалаул Хасавюртовского района.

Ранее источники сообщили о том, что четырех молодых людей заблокировали в частном доме "в районе селений Муцалаул и Гоксув". Национальный антитеррористический комитет после этого подтвердил факт спецоперации в Хасавюртовском районе, не сообщив подробности.

Силовик получил ранение в ходе перестрелки в Хасавюртовском районе, сообщил агентству информированный источник. "Один из бойцов ранен, его госпитализировали, боестолкновение продолжается", - привело в 15.55 мск его слова агентство "Интерфакс-Юг".

Поиски предполагаемых боевиков, начатые рано утром, примерно к 12.30 мск дали результат, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" источник в спецслужбах. "Сотрудники вышли на вооруженную группу, между ними началась перестрелка", - сказал он.

Не исключено, что участники перестрелки - жители селения Эндирей Хасавюртовского района, объявленные в розыск в начале месяца, уточнил он. "Молодые люди не были замечены ранее в каких-либо преступлениях. Они какое-то время проживали за пределами республики и, предположительно, там были завербованы террористами. После того, как они вернулись в Дагестан, они решили "выселиться", то есть перейти на нелегальное положение, чтобы совершать преступления в отношении работников правоохранительных органов. С тех пор они были объявлены в розыск", - сказал силовик. Действительно ли эти люди есть среди участников перестрелки, можно будет говорить "после завершения активных действий", подчеркнул он.

Четверо предполагаемых боевиков в Хасавюртовском районе - остатки так называемой "эндирейской" группировки, сообщил ранее источник в силовых ведомствах. Ранее, 14 мая, МВД Чечни сообщило о поиске пятерых уроженцев дагестанского селения Эндирей, планирующих вооруженные нападения. Разыскиваемые уроженцы Дагестана входят в группировку "Эндирейская", сообщил Telegram-канал "Operline.live Кавказ". По данным канала, особое внимание силовиков было обращено на Хасавюртовский и Кизилюртовский районы Дагестана.

Национальный антитеррористический комитет по состоянию на 17.00 мск сегодня не опубликовал на своем сайте подробности спецоперации.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Дагестане и ведет хронику происходящих там спецопераций, взрывов, обстрелов, нападений на силовиков и похищений людей.

Примечание:

"Нападение на силовиков в Табасаранском районе стало первым в Дагестане за 10 месяцев", "Конфликтологи призвали уделить внимание семьям бывших боевиков на Северном Кавказе", "ЕСПЧ встал на сторону отца убитого силовиками жителя Ингушетии".

Автор: Расул Магомедов; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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