Силовики сообщили о перестрелке с боевиками в Дагестане

22 мая 2020, 15:46

Силовики вступили в перестрелку с предполагаемыми боевиками в лесу между двумя селениями Хасавюртовского района, сообщили источники в силовых структурах.

Как писал "Кавказский узел", сегодня стало известно, что силовики начали поиски предполагаемых боевиков, скрывшихся от преследования в лесу Хасавюртовского района. Позднее источники сообщили, что четырех молодых людей, которые ранее одновременно ушли из своих домов, заблокировали в частном доме "в районе селений Муцалаул и Гоксув".

Информацию о спецоперации подтвердил Национальный антитеррористический комитет. "В Хасавюртовском районе Дагестана в ходе КТО (контртеррористической операции. – Прим. "Кавказского узла") обнаружена группа бандитов. Проводится спецоперация", - говорится в сообщении на сайте комитета.

Подробностей ведомство не сообщило. Источник в силовых структурах уточнил, что ведется перестрелка. "Произошел боеконтакт в лесном массиве между населенными пунктами Гоксув и Муцалаул", - приводит его слова ТАСС.

О том, что перестрелка идет "в лесном массиве Хасавюртовского района", сообщает со ссылкой на информированный источник и "Интерфакс".

Четверо предполагаемых боевиков в Хасавюртовском районе - остатки так называемой "эндирейской" группировки, сообщил источник в силовых ведомствах. Ранее, 14 мая МВД Чечни сообщило о поиске пятерых уроженцев дагестанского селения Эндирей, планирующих вооруженные нападения. Разыскиваемые уроженцы Дагестана входят в группировку "Эндирейская", сообщил Telegram-канал «Operline.live Кавказ». По данным канала, особое внимание силовиков было обращено на Хасавюртовский и Кизилюртовский районы Дагестана.

Напомним, что спецоперация в Хасавюртовском районе стала второй в Дагестане с начала года. В Хасавюртовском районе предыдущий вооруженный инцидент произошел 22 июня 2019 года, когда силовики попытались остановить автомобиль ВАЗ-2109, но находившиеся в машине два жителя Махачкалы открыли огонь и были убиты в перестрелке.

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