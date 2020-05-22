Спецоперация в Хасавюртовском районе стала второй в Дагестане с начала года

22 мая 2020, 14:19

Спецоперации, в ходе которой четверо предполагаемых боевиков заблокированы силовиками в частном доме в Хасавюртовском районе, предшествовала перестрелка в Табасаранском районе 16 апреля.

Как писал "Кавказский узел", источники в правоохранительных органах Дагестана сегодня сообщили о поиске силовиками группы предполагаемых боевиков в лесу Хасавюртовского района. По словам источника, молодые местные жители, которые ранее ушли в лес, были заблокированы в частном доме, силовики начали штурм.

Четверо предполагаемых боевиков в Хасавюртовском районе - остатки так называемой "эндирейской" группировки, сообщил источник в силовых ведомствах. Ранее, 14 мая МВД Чечни сообщило о поиске пятерых уроженцев дагестанского селения Эндирей, планирующих вооруженные нападения. Разыскиваемые уроженцы Дагестана входят в группировку "Эндирейская", сообщил Telegram-канал «Operline.live Кавказ». По данным канала, особое внимание силовиков было обращено на Хасавюртовский и Кизилюртовский районы Дагестана.

Согласно подсчетам "Кавказского узла", основанным на собственных данных и информации из открытых источников, проводимая сегодня спецоперация в Хасавюртовском районе стала второй в Дагестане с 16 апреля. В тот день в перестрелке в Табасаранском районе около села Дарвага силовики убили водителя машины. По словам источников, водитель не подчинился требованиям остановить машину и начал стрелять, после чего полицейские открыли ответный огонь.

В Хасавюртовском предыдущий вооруженный инцидент произошел 22 июня 2019 года, когда силовики попытались остановить автомобиль ВАЗ-2109, но находившиеся в машине два жителя Махачкалы открыли огонь и были убиты в перестрелке, никто из силовиков и мирных жителей не пострадал, сообщил Национальный антитеррористический комитет.

Материалы с ежемесячными, квартальными и годовыми подсчетами жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе "Кавказский узел" публикует в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв". Статистика за год представлена на "Кавказском узле" также в виде инфографики.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Дагестане и ведет хронику происходящих в республике спецопераций, взрывов, обстрелов, нападений на силовиков и похищений людей.