Силовики обнародовали видео с места перестрелки в Дагестане

23 июня 2019, 12:19

Видеокадры с обстрелянным перевернувшимся автомобилем, в котором, по версии силовиков, ехали два убитых в перестрелке махачкалинца, обнародовало сегодня МВД по Дагестану.

Как писал "Кавказский узел", поздно вечером 22 июня в Хасавюртовском районе силовики попытались остановить автомобиль "ВАЗ 2109". Находившиеся в машине два жителя Махачкалы открыли огонь и были убиты в перестрелке, сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК). Среди силовиков и мирных жителей никто не пострадал.

Перестрелка стала первым вооруженным инцидентом в Хасавюртовском районе с начала года. Предыдущее нападение на силовиков в этом районе произошло в декабре 2018 года.

Видео, озаглавленное "НАК: в Дагестане нейтрализованы двое сторонников ИГИЛ"*, опубликовано сегодня на официальной странице МВД по Дагестану в Instagram. Видео снято в темное время суток в свете автомобильных фар. На нем видны вооруженные силовики, оцепившие перевернувшийся легковой автомобиль с дагестанскими номерами. В последних кадрах 53-секундного видео показана стоящая на дороге легковая машина без номеров и с пулевыми отверстиями в дверях и стекле задней правой двери. Тела погибших или принадлежавшее им оружие на видео не показаны.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Дагестане и ведет хронику происходящих в республике спецопераций, взрывов, вооруженных инцидентов и похищений людей.

* "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России решением суда.