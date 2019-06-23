Спецтехника на месте спецоперации. Фото: пресс-служба НАК,

23 июня 2019, 05:51

Нападение на силовиков в Хасавюртовском районе стало первым за 6 месяцев

Перестрелка в Хасавюртовском районе, в результате которой 22 июня убиты два человека, стала первым вооруженным инцидентом в районе с начала года. Предыдущее нападение на силовиков в районе произошло в декабре 2018 года.

Как писал "Кавказский узел", поздно вечером 22 июня двое сторонников террористической организации ИГ* убиты в Хасавюртовском районе Дагестана. Сотрудники полиции попытались остановить автомобиль ВАЗ 2109, в котором ехали двое человек. На требование сложить оружие и сдаться властям они открыли огонь, сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК). Пострадавших среди силовиков и мирных жителей в результате инцидента нет. Убитыми оказались жители Махачкалы. На месте перестрелки обнаружены автомат и пистолет. 

Предыдущий инцидент в этом районе произошел 7 декабря 2018 года, когда был убит находившийся в федеральном розыске Марат Алинчиев. Перестрелка на окраине Эндирея произошла после того, как силовики спецназа ФСБ России блокировали вооруженного мужчину, обнаруженного в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий при проверке полученной ими информации. Заблокированный мужчина отказался сложить оружие и сдаться властям, он открыл огонь по силам правопорядка и в ходе перестрелки был убит.

По данным НАК, убитый был причастен к нападениям на сотрудников правоохранительных органов, в том числе к убийству в 2018 году сотрудников полиции в Кизилюртовском районе Дагестана, и входил в состав группы сторонников террористической организации "Исламское государство"*.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Дагестане и регулярно публикует хронику происходящих в республике спецопераций, взрывов, обстрелов, нападений на силовиков и похищений людей.

* - "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России решением суда.

Примечание:

"НАК рапортовал об убийстве трех боевиков в Дагестане", "Нападение на силовиков в Кизилюртовском районе стало первым за 10 месяцев", "Невеста дагестанского боевика отвергла обвинение в похищении людей".

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