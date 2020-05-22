Источники сообщили о штурме дома с боевиками в Дагестане

22 мая 2020, 13:52

Четверо предполагаемых боевиков заблокированы в частном доме, расположенном в Хасавюртовском районе Дагестана, сообщили источники. По их словам, силовики начали штурм.

Как писал "Кавказский узел", сегодня источники сообщили, что силовики ищут группу предполагаемых боевиков в лесу Хасавюртовского района.

Спецоперация по поиску четверых молодых местных жителей, которые ранее одновременно ушли из своих домов, продолжилась в районе селений Муцалаул и Гоксув в Хасавюртовском районе Дагестана, сообщил источник «Интерфакс».

"Четверо боевиков заблокированы в одном из частных домов, идет штурм", - уточнил источник агентства.

Источник ТАСС проинформировал, что предполагаемые боевики - остатки так называемой "эндирейской" группировки.

Отметим, что 14 мая МВД Чечни сообщило о поиске пятерых уроженцев дагестанского селения Эндирей, планирующих вооруженные нападения. Разыскиваемые уроженцы Дагестана входят в группировку "Эндирейская", сообщил Telegram-канал «Operline.live Кавказ». По данным канала, особое внимание силовиков было обращено на Хасавюртовский и Кизилюртовский районы Дагестана.

"Кавказский узел" ранее писал об убийствах силовиками участников "эндирейской" группировки. Так, в декабре 2018 года силовики убили вооруженного человека при спецоперации в окрестностях села Эндирей Хасавюртовского района. По данным источника в силовых структурах, убитый был последним членом "эндирейской" группировки, которая теперь полностью уничтожена.

Материалы с ежемесячными, квартальными и годовыми подсчетами жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе "Кавказский узел" публикует в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв". Статистика за год представлена на "Кавказском узле" также в виде инфографики.

"Кавказский узел" ведет хронику происходящих в Ингушетии спецопераций, взрывов, вооруженных инцидентов и похищений людей.