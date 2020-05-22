Поиски боевиков начаты в Хасавюртовском районе Дагестана

22 мая 2020, 10:57

Силовики ищут группу предполагаемых боевиков в лесу Хасавюртовского района, сообщили источники в правоохранительных органах Дагестана.

"В ночь на пятницу (с 21 на 22 мая) в Хасавюртовском районе Дагестана близ села Гоксув была обнаружена группа боевиков... Заметив силовиков, они скрылись в лесистой местности", - сообщил источник в правоохранительных органах.

По его данным, силовики начали поиски утром. "Боестолкновения пока не было", - цитирует источник в 10.05 мск ТАСС.

Поиски проходят в лесистой местности в Хасавюртовском районе, пишет со ссылкой на свой источник РИА "Новости". "Это не остатки какой-то группировки. До последнего времени не было никаких группировок, почти все они были зачищены, но недавно несколько молодых ребят ушли в лес. Они были объявлены в розыск, сейчас ведется их поиск", - сказал источник.

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