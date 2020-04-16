Табасаранском район Дагестана. Фото Wister038- https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Tabasaransky_District#/media/File:С._Чере.jpg

16 апреля 2020, 12:55

Нападение на силовиков в Табасаранском районе стало первым в Дагестане за 10 месяцев

Перестрелке в Табасаранском районе, в которой сегодня силовики убили водителя машины, предшествовал аналогичный инцидент в Хасавюртовском районе Дагестана в июне 2019 года.

Как писал "Кавказский узел", один человек был убит сегодня в перестрелке с силовиками около села Дарвага Табасаранского района. По словам источников, водитель не подчинился требованиям остановить машину и начал стрелять, после чего полицейские открыли ответный огонь.

Согласно подсчетам "Кавказского узла", основанным на собственных данных и информации из открытых источников, перестрелка в Табасаранском районе стала первым в Дагестане вооруженным инцидентом с участием силовиков с 22 июня 2019 года.

В тот день в Хасавюртовском районе силовики попытались остановить автомобиль ВАЗ-2109. Находившиеся в машине два жителя Махачкалы открыли огонь и были убиты в перестрелке, никто из силовиков и мирных жителей не пострадал, сообщил Национальный антитеррористический комитет.

В Табасаранском районе предыдущий вооруженный инцидент произошел 2 октября 2016 года, когда вблизи села Акка силовики обнаружили предполагаемых боевиков и предложили им сдаться. В ответ те открыли огонь и были убиты. В числе трех убитых - лидер "табасаранской" группировки Магомеднаби Оруджев, отчитались силовики.

Режим контртеррористической операции, введенный в тот день в Табасаранском районе, был отменен 6 октября 2016 года.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Дагестане и ведет хронику происходящих в республике спецопераций, взрывов, обстрелов, нападений на силовиков и похищений людей.

Примечание:

"Силовики отчитались о ликвидации ячейки ИГ* в Ростовской области", "Военные эксперты заявили об активизации боевиков на Северном Кавказе", "НАК рапортовал об убийстве трех боевиков в Дагестане".

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