Спецоперация в Дагестане. Фото: пресс-служба НАК. http://nac.gov.ru/kontrterroristicheskie-operacii/v-dagestane-neytralizovany-troe-banditov.html#&gid=1&pid=1

24 мая 2019, 10:34

НАК рапортовал об убийстве трех боевиков в Дагестане

Три человека убиты в перестрелке с силовиками в Кизилюртовском районе Дагестана, сообщил сегодня Национальный антитеррористический комитет.

По данным ведомства, проверочные мероприятия проводились "в рамках режима контртеррористической операции в Кизилюртовском районе Дагестана".

"При осмотре нежилого частного дома, расположенного в селении Султан-Янги-Юрт, сотрудники сил правопорядка были обстреляны группой вооружённых лиц. Ответным огнём убиты трое бандитов. На месте боестолкновения обнаружено автоматическое оружие и боеприпасы", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте НАК.

Согласно сообщению, пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов и гражданского населения нет.

"Кавказский узел" писал, что 19 февраля на окраине селения Белиджи в Дербентском районе Дагестана действовал режим контртеррористической операции. Национальный антитеррористический комитет сообщил об убийстве боевика, готовившего теракт.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Дагестане и ведет хронику вооруженных инцидентов, спецопераций, взрывов и похищений людей. Об ограничениях, предусмотренных режимом контртеррористической операции, рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Режим контртеррористической операции (КТО)".

Примечание:

"Три жителя Дагестана осуждены за причастность к боевикам", "Опубликовано видео присяги участников атаки на дагестанских силовиков лидеру ИГ*", Глава МВД отчитался Васильеву о борьбе с боевиками".

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