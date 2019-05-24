НАК рапортовал об убийстве трех боевиков в Дагестане

24 мая 2019, 10:34

Три человека убиты в перестрелке с силовиками в Кизилюртовском районе Дагестана, сообщил сегодня Национальный антитеррористический комитет.

По данным ведомства, проверочные мероприятия проводились "в рамках режима контртеррористической операции в Кизилюртовском районе Дагестана".

"При осмотре нежилого частного дома, расположенного в селении Султан-Янги-Юрт, сотрудники сил правопорядка были обстреляны группой вооружённых лиц. Ответным огнём убиты трое бандитов. На месте боестолкновения обнаружено автоматическое оружие и боеприпасы", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте НАК.

Согласно сообщению, пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов и гражданского населения нет.

"Кавказский узел" писал, что 19 февраля на окраине селения Белиджи в Дербентском районе Дагестана действовал режим контртеррористической операции. Национальный антитеррористический комитет сообщил об убийстве боевика, готовившего теракт.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Дагестане и ведет хронику вооруженных инцидентов, спецопераций, взрывов и похищений людей. Об ограничениях, предусмотренных режимом контртеррористической операции, рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Режим контртеррористической операции (КТО)".